Prohíben la entrada a locatarios del Lucas de Gálvez y San Benito al mercado de Chuburná

MÉRIDA, Yucatán.- Al entrar en vigor la suspensión temporal del funcionamiento de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, ayer la afluencia de los otros 12 centros de abasto que funcionan en la periferia de Mérida registraron actividad cotidiana, reportaron autoridades municipales y locatarios.

En el mercado de Chuburná, los comerciantes informaron que vendedores de Lucas de Gálvez y de San Benito intentaron ir a ofrecer su mercancía en sus instalaciones; sin embargo, se les prohibió el paso porque consideran que sería una competencia desleal, aunado a que ha disminuido la afluencia de personas a ese centro de abasto.

El locatario Santiago Salvador González Cen, quien tiene 57 años de vender en Chuburná, declaró que “la actividad está muy baja, casi nadie sale, la clientela no viene, mi papá Santiago González ‘Don Chatito’ fue de los fundadores del mercado, esta pandemia del coronavirus ha afectado bastante la economía”.

Explicó que en el mercado de Chuburná trabajan al menos 50 locatarios, algunos inician actividad desde las 2:00 de la mañana y cierran a las 15:00 horas. Agregó que vende res, puerco, morcilla y chicharra, que comercializa a 130 pesos, 85 pesos, 130 pesos y 200 pesos, respectivamente.

“Llevamos los controles de seguridad que las autoridades han determinado, dispusimos de una puerta de entrada y otra de salida, solo se permite el acceso a una persona por familia. Nosotros hoy (por ayer) no dejamos pasar a locatarios del mercado Lucas de Gálvez y San Benito que querían vender aquí, no los vamos a aceptar, solo nosotros aquí”, dijo González Cen.

En tanto, en el mercado de San Roque, ubicado al sur de la ciudad, el locatario Alberto Uc Uc declaró que la afluencia de personas ha sido normal en los últimos días, y que laboran de 6:00 horas a 14:00 horas.

Agregó que vende pollo que comercializa a 30 pesos el kilo, y huevo que expende a 34 pesos el kilogramo, asimismo, explicó que en el centro de abasto solo trabajan siete locales de pollería, carnicería y frutería.

“La afluencia de personas ha sido normal, algunos días es un poco más alto, hemos visto que la gente compra en mayores cantidades; por ejemplo, llevan cuatro o cinco de pollos para no regresar en toda la semana. Aquí solo hay siete locatarios porque no hay mucha venta, no es muy recurrido este mercado, tengo dos meses vendiendo en este puesto”, señaló Alberto Uc.