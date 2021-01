Comercio de Yucatán enfrentan un difícil inicio de año

MÉRIDA, Yucatán.- Las expectativas para el sector comercio, por lo menos en la primera mitad del presente año no son nada halagadoras, por lo que de no diseñarse estrategias de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) enfrentarán una situación de quiebra, ya que el sector no se recupera del impacto de los ocho meses de restricciones por la pandemia de Covid-19 y las ventas de diciembre apenas llegaron al 40 por ciento, coincidieron por separado la Concanaco, Canacome y Canacope.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, advirtió que en el primer semestre se espera una lenta recuperación por la contracción de la demanda debido a los efectos del control de la pandemia.

Ante ello advirtió que de no diseñarse estrategias de apoyo a las empresas, principalmente a las MiPymes, se pondrá al país en una situación más difícil en todos los sectores, que se convertirá en un problema social, además de sanitario y económico.

Precisó que con base en las variables económicas más recientes de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Banco de México ( Banxico) e IMSS, se espera que en el segundo semestre de 2021 se cuente con un entorno más favorable para el país si se dan las condiciones que alienten la inversión y generen confianza para la atracción de capital nacional y extranjero.

López Campos aseveró que los estudios realizados por la Concanaco Servytur coinciden con la de expertos respecto a que la inflación en los próximos 12 meses podría tener un leve aumento, colocándose incluso en niveles de 3.5 a 4.0 por ciento, ya que en 2020 tuvo niveles de 3.2 a 3.6 por ciento.

Consideró que el gran pendiente de la administración federal es la instrumentación de políticas públicas y programas de apoyo a las Mipymes, e incentivos fiscales que estimulen la inversión, como puede ser la deducción inmediata o la compensación universal, entre otros, de manera temporal y limitada a los sectores estratégicos para el país.

Sin buenas expectativas

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, Michel Salum Francis, indicó que, al continuar la contingencia sanitaria no hay muy buenas expectativas para este año, pues las restricciones que todavía se tienen afecta a muchos negocios no considerados prioritarios.

Salum Francis aseveró que al tenerse un comportamiento irregular en los contagios de Covid-19 la situación de muchos negocios está en riesgo en este inicio de año, porque todavía hay algunos giros que no tienen actividad por disposiciones sanitarias, lo cual ocasionará que muchos cierren definitivamente.

“Estamos hablando que la mayoría de establecimientos considerados no prioritarios han estado casi 10 meses sin actividad, y otros no soportaron la falta de ingresos y tuvieron que cerrar, dejando a ciento de personas sin empleos y a familias sin el sustento diario”, subrayó.

Recalcó que los empresarios de la Canaco están conscientes y de acuerdo en que la prioridad es la salud, pero lo económico no puede ser desplazado, porque el Estado requiere seguir generando para satisfacer la demanda de empleos y que los yucatecos tengan una buena calidad de vida.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) alertó que la cuesta de enero será una de las más difíciles de las últimas décadas, puesto que la economía está sumamente afectada.

