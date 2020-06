Familias comienzan a asistir a comercios del Centro Histórico

MÉRIDA, Yucatán.- Poco a poco las personas empiezan a regresar al Centro de Mérida a hacer sus compras, según se observó en un recorrido realizado ayer.

Se pudo notar un mayor número de ciudadanos en las calles, inclusive niños, pese a que los establecimientos y restaurantes estuvieron cerrados respetando las indicaciones de las autoridades.

En un recorrido realizado por estas calles, se vio a algunas personas a las afueras de algunos negocios con cara de asombro, porque no sabían que en esta etapa solo abrirían de lunes a viernes.

Por ello optaron por salir ayer a hacer sus compras de productos básicos y unos que otros para comprar el regalo de papá, porque están a menos de ocho días de este festejo pero no pudieron adquirir ningún producto.

Los almacenes y restaurantes tienen letreros en sus puertas avisando que no trabajarían los días sábado y domingo debido a la disposición de las autoridades, que en la ola 1 solo les permitieron abrir entre semana, con el objetivo de prevenir un posible contagio de Covid-19.

En las calles del Centro familias completas, algunas hasta hasta con el perro, caminaban o tomaban un descanso en espera de algo o de alguna otra persona, pareciera que los yucatecos bajan las guardia por el Covid-19 y acuden al Centro con niños, después de un par de meses de que no se observaban menores en el primer cuadro de la ciudad.

A los padres de familia se les ha pedido no bajar la guardia ante este problema de salud, y que si no es necesario no salgan de casa y mucho menos saquen a los niños a la calle porque son un sector de riesgo, si bien están cansados de estar encerrados en casa no se les debe exponer a un posible contagio.

Dueños y empleados de algunos establecimientos, que aún no han abierto, realizaron trabajos de limpieza para dejar listos sus negocios en espera que sea su turno de la reapertura para continuar con sus ventas, algunos que otros ambulantes, caminando, no se quedan fijos en un punto, ofrecen cubrebocas, caretas y alguno hasta ofrece perritos en venta.

Para ingresar al mercado Lucas de Gálvez ayer tenías que hacer fila y esperar por varios minutos para que te tomaran la temperatura, te apliquen sanitizante y gel antibacterial, para posteriormente ingresar. Locatarios manifestaron que hubo más movimiento y ventas que en días anteriores.