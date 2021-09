¿Cómo realizar mi testamento de manera gratuita en Yucatán?

MÉRIDA, Yuc.- Este mes de septiembre, las 100 Notarías Públicas de Yucatán reducirán en más de un 50 por ciento el costo del testamento público, mientras el escrito de puña y letra, conocido como ológrafo, será gratuito.

En el caso del testamento público, el trámite y elaboración ya con el descuento tendría un precio de $1,900 pesos cuando el testamento sea sencillo con herederos universales sin legados.

Hay que recordar que el costo durante el resto del año del testamento público puede ascender a los casi 4 mil pesos.

¿Cómo iniciar el trámite de testamento público?

Para iniciar el trámite de testamento público, solamente se requiere hacer una cita con alguno de los 100 notarios de Yucatán, cuyos datos y teléfonos se pueden consultar en la página http://www.notariadoyucateco.org.mx.

¿Qué documentos solicitan para testamento público?

Para la elaboración de esta modalidad de testamento se requiere de:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial con fotografía

Acompañamiento de tres testigos

Es necesario acordar la hora y las condiciones de higiene para el trámite

¿Cómo iniciar el trámite de testamento ológrafo (puño y letra)?

Para iniciar el trámite de testamento ológrafo, hay que comunicarse al Archivo Notarial para recibir asesoría sobre cómo elaborar el citado documento ológrafo, de puño y letra.

El teléfono del Archivo es el: 999 928.3110 y el correo: [email protected]

Requisitos para el testamento ológrafo

Para la elaboración del testamento ológrafo (escrito de puño y letra del testador), que este mes será gratuito, se requiere:

Ser mayor de edad

Saber leer y escribir

Hacer un escrito de su puño y letra, hecho dos veces de manera idéntica

Original y copia de la credencial de elector

Original y copia de CURP

Original y copia de acta de nacimiento

La pluma (tinta negra o azul) con la que redactó su testamento

No se aceptarán documentos hechos a máquina, en computadora o plasmados por otra persona que no sea la o el testador.

Si no sabe o no puede leer ni escribir, no puede otorgar testamento ológrafo, por lo que deberá acudir con un Notario Público a elaborar un testamento público.

Formato para el testamento ológrafo

El formato para realizar el testamento ológrafo es el siguiente:

Hay que iniciar con el nombre completo, estado civil, ocupación, edad y domicilio, así como la leyenda "en pleno uso de mis facultades mentales, otorgo mi testamento ológrafo".

Luego hay que seguir las siguientes cláusulas:

En la primera cláusula, se tendrá que especificar el nombre de la o el heredero. Si son varios, hay que especificar el porcentaje de cada uno.

Si se traspasa un predio, es fundamental identificarlo bien con la calle, número y colonia, así como la descripción detallada de los bienes a dejar.

En la segunda cláusula, deberá nombrar a un albacea y ejecutor de este testamento, quien deberá ser una persona mayor de edad y de confianza, inclusive, alguna de las personas herederas.

Luego de que se determine al albacea, en el escrito hay que añadir la leyenda: "al cual libro de la obligación de otorgar fianza u otro género de garantía por todo el tiempo que señala la ley y hasta terminar su encargo”.

Por último, el escrito contendrá la frase: "que el presente es el último testamento que he otorgado y quiero que se cumpla por ser mi fiel y deliberada voluntad”.

Reunidos todos los requisitos, las personas interesadas podrán comunicarse al teléfono 9303022, extensión 53287 para solicitar una cita.

Si requiere más información o aclarar dudas, pueden enviar un mensaje al correo [email protected]

