Cómo sacar adelante nuestro matrimonio

Qué importante es aprender a sacar adelante nuestro matrimonio y poder conllevar un plan de vida para ser feliz y no vivir en un infierno anticipado. El pasado mes de junio acabo de cumplir 45 años de vida matrimonial, y siento que han sido como tres años. Y eso ha sido por el diálogo frecuente, el respeto mutuo y el amor, manifestado en obras, que nos hemos prodigado mi pareja y un servidor.

Hace años aprendí que el matrimonio es como un barril en el que la mitad es de miel y la otra mitad es de ¡excremento! Depende por dónde abrimos el barril para ver cómo estamos el día de hoy, paladeando o vomitando nuestra relación de pareja.

En nuestro matrimonio conviene saber que la vida tiene altibajos, pero todo pasa, que nada es para siempre, que no somos dueños de nuestra pareja. Hay que entender que, de hecho, existirán diferencias, frustraciones y a veces decepciones. El noviciado es el principio del matrimonio. Cuando se tienen expectativas muy grandes, sufrimos más por esperar que todo sea perfecto, y nadie lo es.

Lo que en el noviazgo era gracioso, se torna molesto; los hábitos de limpieza y la pulcritud pueden ser diferentes; la falta de delicadeza puede herirnos y minar la ilusión y el amor. ¡Cuántas parejas llegan al divorcio! Y lo hacen por cosas tan insignificantes: “En cómo exprimimos la pasta dental”, “En la forma como sonamos la boca al comer”. “Por secarnos con la toalla... que es de la pareja”. etc.

Emprender una vida con alguien que no conocemos bien y darnos cuenta de que no es exactamente como lo que esperábamos, nos frustra y nos deprime. Hay un testimonio: “Me casé con una hada madrina y al llegar a la casa vi que se había convertido en una bruja”. O me decía una joven esposa: “Mi esposo era en el noviazgo toda educación, al casarnos se volvió un cerdo, sin inspirarme ninguna ilusión”. La vulgaridad y la grosería deterioran cualquier relación.

¡Cómo lastima la indiferencia a las parejas! Yo en lo particular, en mis talleres que doy a las parejas, pensé por muchos años que el enemigo del amor era el egoísmo, pero ahora me he dado cuenta que el verdadero destructor del matrimonio es la indiferencia. Nuestras expectativas van en función de nuestros propios sentimientos, y nos preguntamos y respondemo: ¿Por qué reacciono así? Yo hubiera actuado de diferente manera…”

Pero no hay temperamentos ni personalidades idénticas, cada uno trae su equipaje de costumbres, hábitos, mañas y defectos. Lo importante es desde el noviazgo aprender a conocer y aceptar a nuestra pareja, entendiendo que a lo que a ti te falta al otro le sobra, y viceversa.

Claro que somos diferentes y cada uno trae su carácter. Sin embargo, todo esto se puede solucionar con amor y comprensión, que aunados a una comunicación abierta y respetuosa, además de oportuna, abrirán las puertas de la razón, y nos ubicarán en el camino correcto. Porque tal vez abrimos nuestro barril del matrimonio en forma equivocada, pero hoy podemos rectificar, darle la vuelta y empezar a succionar el almíbar del amor que trae nuestra relación de pareja.

Crecer duele, entender es difícil, perdonar parece imposible a veces. Pero cuando sabemos que al no perdonar nos estamos lastimando a nosotros mismos, podemos cambiar nuestra actitud. No olvidemos una frase muy antigua: “El que acepta gana, y el que perdona sana”. Si se es egoísta, individualista y no comprometido, no conviene casarse. Todo cambia. Ya no es una sola persona la que decide, ya no es uno solo el que vive haciendo lo que se le antoja. El compromiso está en ponerse de acuerdo y ser accesible. Llegar a acuerdos es muy saludable. Ahí es donde está la negociación: “Hoy por ti, mañana por mí”.

Este mes de junio cumplí 45 años de matrimonio, y cada vez que regreso a la casa me recibe la misma muchacha con la que me casé hace tantos años. La sigo viendo juvenil, bella y alegre; me sigue latiendo el corazón con igual fuerza, como el primer día en que me enamoré de ella. El secreto es sencillo: seguir enamorándose cada día, y además estar conectado con Dios.

Hemos tratado de vivir con el deseo de crear armonía, y siempre pensando en los sentimientos del otro. De esta forma hemos podido lograr un matrimonio estable. “El matrimonio es una planta que diario hay que regarla con diálogo sincero, respeto mutuo y amor incondicional.”