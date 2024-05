¿Cómo ser un héroe?

Por más que lo intento no tengo en mente a un superhéroe que haya estado realmente en paz, de hecho, todos luchan por la felicidad de otros, al grado que podría llegar a pensar que la alegría de los superhéroes está en mantener a salvo a los demás.

Recuerdo cómo Spiderman tuvo incluso que lograr un hechizo para que todos se olviden de él, Superman tenía miedo de lo qué le pasaría a su mamá y a Luisa, y por ello pelea contra Batman e incluso, Ironman da su vida por salvar el mundo de su hija. Comento lo anterior puesto que quiero con ello introducir dos importantes términos: los miedos y el sacrificio, el camino para hacerse héroe. Diferenciemos primero tres palabras: miedo, ansiedad y nerviosismo.

El miedo es una sensación de disconfort frente a un pensamiento inexistente debido a falta de información que nos invita a huir. Es decir, es el desconocimiento de un evento futuro. El miedo se contrarresta con información. La ansiedad, por otra parte, es una sensación de disconfort, al igual que el miedo, también ocasionada por el desconocimiento del futuro, pero a diferencia del miedo, se mantiene constante en nuestra vida afectándola, además nos genera síntomas, tales como entumecimiento de las manos, palpitaciones cardiacas, dolores abdominales, sensación de falta de aire, entre otros.

Por último, se encuentra el nerviosismo, el cual se trata de una sensación de disconfort frente a algo que sí sabemos que va a pasar. A diferencia de los términos anteriores, como dije, en el nerviosismo sí se sabe que va a suceder, como, por ejemplo, hablar en público o presentar un examen, también genera síntomas, pero se van a detener una vez iniciado el acto.

El nerviosismo es positivo, es la preparación de nuestro cuerpo para realizar algo de la mejor manera. Por desgracia, muchas personas les temen a los nervios y lo convierten en miedo o peor, en ansiedad. El miedo, por desgracia, no siempre es vencible y eso nos lo demuestran los héroes, pues, para convertirte en uno no tienes que ser la persona más valiente del mundo, sino todo lo contrario, ser la persona más miedosa que, en lugar de huir, haga las cosas con miedo. Para hacer las cosas con miedo se necesita entonces del sacrificio, el sacrificio es duro, no es fácil, pero es un gran camino para lograr muchas cosas, para salvar a otros y a uno mismo y no sólo para vencer el miedo, sino también para regalar el verdadero amor.

La invitación de este domingo es a convertirse en verdaderos superhéroes fuera de los comics, héroes del día a día, personas abiertas al sacrificio y a vivir nuestros miedos pues, a veces, no se trata de vencerlos, sino de hacerlos nuestros, tomarlos por el pelo y ganarles. Un héroe, a final de cuentas, no es entonces el que salva el mundo, sino el que salva su propio mundo, su propia mente.