Comparto con mis lectores la feliz noticia de que el próximo viernes 14 de febrero, a las 20:30 horas, en el Palacio de Música, el talentoso cantante Marco Mendoza (Mérida, 1983), poseedor de una bien timbrada voz de barítono pop que ha lucido en numerosos escenarios, protagonizará el concierto Canciones y Poemas de Amor con grandes temas del maestro Armando Manzanero, acompañado del grupo del pianista José Carlos Milán, director musical de las famosas cantantes Manoella Torres y Amanda Miguel

Para este significativo evento, Marco Mendoza me ha invitado a participar con 12 breves poemas de mi autoría, que iré desgranando en forma alternada con la bella voz de Marco que interpretará los temas Adoro, Esta tarde vi llover, Dime, Como yo te amé, Te extraño, No, Esperaré, Mía, No sé tú, Señor amor, Por debajo de la mesa, Voy a apagar la luz y dos más con letras mías y música de Manzanero: Yo sé que volverás (1993), que figura en el repertorio de Luis Miguel, Tania Libertad, Chamín Correa, el propio Manzanero y otros notables artistas y, el más reciente, Todo termina (2011), cuyo estreno mundial hará Marco Mendoza esa noche, con arreglo del maestro Milán. El concierto dará inició con una obertura con temas emblemáticos del notable compositor yucateco. Los boletos pueden adquirirse en tusboletos.mx y en otros puntos de venta.

Me regocija participar en este significativo evento por una deferencia del talentoso Marco y no deja de sorprenderme la variedad de actividades musicales que he desarrollado en los escenarios desde 1965, en que inicié las serenatas del parque de Santa Lucía, siendo presidente municipal don Agustín Martínez de Arredondo. Entonces conté con la complicidad de dos personajes inolvidables, el poeta Ermilo Padrón López, decano de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, fundada en 1949, y el veterano compositor Chucho Herrera, feliz propietario en aquel entonces del merendero La Isla, rincón bohemio de la calle 82 que fue cenáculo de numerosos amantes de la trova.

En 1992, otro entrañable amigo, el abogado Jorge Alberto Peniche y Peniche, asumió la presidencia vitalicia de la Sociedad Palmerín y tuvo la deferencia de nombrarme vicepresidente. Tras su sentida muerte, en 1998, ocupé la presidencia y, en 2004, integré una nueva directiva con la participación de la inolvidable pianista y compositora Ligia Cámara Blum, con quien alterné varias veces en recitales de canciones y poemas en el Peón Contreras; el promotor cultural Renán Guillermo González, que llegó a ser secretario de Cultura, y el investigador musical Enrique Martín Briceño, a quien hace unos días transferí la presidencia de nuestra asociación, reservándome el cargo de presidente emérito. Y, afortunadamente, sigue la mata dando, por la gracia de Dios.

*) Investigador emérito de la ESAY