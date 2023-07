Las cenizas de Enrique Galaz Chacón, autor del primer bolero mexicano, reposarán en Mérida (I)

Cuando el maestro Enrique Martín Briceño y su servidor Luis Pérez Sabido, presidente y presidente emérito, respectivamente, de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, participamos en el panel-concierto en que a propuesta nuestra fue reconocido el bolero yucateco “Madrigal”, como el primer bolero de autores mexicanos, en un evento que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, el 8 de agosto de 2018, auspiciado por el Instituto Bolero México, sentimos que culminábamos un largo proceso de acuciosas investigaciones que habíamos emprendido varios años atrás y que nos llevaron a tan feliz conclusión.

El bolero “Madrigal” fue compuesto en la hacienda Cacao, de la familia Ponce Cámara, durante las fiestas patronales del Santo Cristo del Amor, en agosto de 1918, y fue la primera canción de la autoría del trovador Enrique Galaz Chacón, nacido en Hunucmá el 27 de marzo de 1897, con letra del periodista Carlos R. Menéndez González, nacido en Tixkokob el 10 de mayo de 1872.

Pero aún faltaba saber la fecha de la muerte del trovador Enrique Galaz que en 1921 fue uno los trovadores yucatecos que se establecieron en la capital del país y a mediados del siglo XX fijo su residencia en Tijuana.

Durante cinco años me di a la tarea infructuosa de encontrar a alguien que me pudiera informar sobre la estadía y muerte de Galaz en aquella ciudad. Hasta que, por fortuna, el promotor cultural Mario Trejo Dozal, de Mexicali, se comunicó conmigo por un trabajo que planeaba realizar en Yucatán. De inmediato le pedí ayuda y me puso en contacto con el director del Archivo Histórico de Baja California, José Gabriel Rivera Delgado, quién valorando la importancia de este hecho histórico, con tenaz decisión se avocó al caso con resultados positivos.

“En 1952 Enrique Galaz ya formaba parte de la asociación de filarmónicos de Tijuana. El 10 de junio de 1969 contrajo matrimonio con la modista Ángela Torres Domínguez Cobo, soltera de 49 años de edad, natural de la ciudad de Chihuahua. No tuvo descendencia.

Tres años después, el 2 de agosto de 1972, Enrique Galaz, ya viudo, con domicilio en la calle Coahuila No. 1220, muere de hemiplejia y hemorragia cerebral.

Se le entierra en la fosa número 42 del Panteón municipal núm. 2”. Con esta valiosa información, busqué el apoyo de la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, profesora Loreto Villanueva Trujillo, quien solicitó al Ayuntamiento de Tijuana, con mediación del director del Archivo Histórico de Baja California y otras instancias, la exhumación y cremación de los restos del compositor Galaz para traer sus cenizas a Yucatán.

Próximamente, con el apoyo del gobernador Mauricio Vila Dosal, las cenizas del trovador Enrique Galaz Chacón serán traídas a Mérida para recibir homenajes y ser depositadas en el Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca, en el Cementerio General. Los detalles del programa serán datos a conocer por la Secretaría de la Cultura y las Artes en próxima rueda de prensa. (CONTINUARÁ).

*Investigador Emérito de la UNAY.