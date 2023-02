Poemas, canciones e imágenes de amor erótico, el martes 14 de febrero, en el Palacio de la Música

"Sólo me entrego a ti, me fortifica. / Eres mi lucha, mi pasión, mi ruego, / mi razón principal y el mismo fuego / que me quema la sangre y purifica. / Necesito de ti, tu voz requiero, / tu mirada vivaz, interrogante, / tu compañía eterna y el instante / que me lleva hasta el éxtasis. ¡Te quiero!” (Luis Pérez Sabido).

El amor erótico se revela cuando nos enamoramos. Es el intenso deseo de unión con nuestra pareja; el anhelo de fusión completa.

Es esencialmente un acto de la voluntad de compartir nuestro ser con la persona amada. No es en modo alguno un capricho físico ni el alivio de una tensión corporal, pero puede aparecer fundido con el deseo, la angustia y la soledad…

Todos estos conceptos aparecen reflejados en el espectáculo “De amor erótico, poemas, canciones e imágenes” que, con el apoyo de la Secretaría de la Cultura y las Artes y el Centro Nacional para la Música Mexicana, será presentado en única función, el próximo martes 14 de febrero, Día del Amor, a las siete de la tarde, en el Palacio de la Música, con actuaciones del poeta Luis Pérez Sabido, el cantante Marco Mendoza, el piano de concierto de Juan Carlos Milán y su grupo, y una acuciosa selección de obras de famosos pintores de diversas latitudes.

Todo ello dentro del buen gusto y la exigencia artística que caracterizan a los protagonistas. El evento se enmarca en la celebración de los sesenta años de trayectoria musical de Pérez Sabido, quien dará vida a sus poemas: “Escápate y ven a verme”, “El amor otoñal”, “Quién eres”, “Me has golpeado el espíritu”, “Me gusta aspirar tu piel”, “Te estoy esperando”, “Doce horas de amor”, “¿Qué me gusta de ti?”, “Los Besos que nos damos”, “No quiero despertar”, “Me llevó solamente mis canciones” y otros.

El emotivo cantante Marco Mendoza, con una reconocida trayectoria en nuestros escenarios, abordará con su acostumbrado estilo y persuasiva voz, temas de Armando Manzanero (“Dormir contigo”), Juan Luis Guerra (“Burbujas de amor”), Manuel Alejandro (“Qué no se rompa la noche”), José Alfredo Jiménez (“Amanecí otra vez”), Alejandro Jaén (“Acaríciame”), Roberto Cantoral (“Soy lo prohibido”), Roberto Carlos (“Cóncavo y convexo”), Juan Carlos Calderón (“Entrégate”), Ricardo Montaner (“Bésame”), Cacho Castaño (“Ojalá que no puedas”) y otros exitosos temas de conocidos autores.

Sin faltar, desde luego, “Yo sé que volverás”, de Manzanero y Pérez Sabido. En la parte visual se proyectarán imágenes de obras de notables pintores mexicanos como Diego Rivera, Raúl Anguiano, José Chávez Morado, Ernesto García Cabral y José Luis Cuevas; de los yucatecos Fernando Castro Pacheco, Fernando Gamboa, Ermilo Torre Gamboa, Alonso Gutiérrez, Manuel Lizama, Víctor Argáez y un grabado de Picheta; del colombiano Fernando Botero, de los españoles Goya y Picasso, y de otros pintores europeos.

El concierto tendrá una hora y media de duración y los boletos pueden adquirirse en la taquilla del teatro o por internet en https:/www.tusboletos.mx/evento/deamorerotico. *Investigador emérito de la ESAY.