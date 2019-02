“Coqui” Navarro, el último grande de la Sociedad Ricardo Palmerín

Con la muerte del fecundo trovador Enrique “Coqui” Navarro, autor de los boleros Despierta Paloma, Te amaré toda la vida, Hasta hoy, No sé qué está pasado y muchísimos más, acaecida en Mérida el reciente 2 de febrero de 2019, se cierra el ciclo de los grandes compositores surgidos en Yucatán a medianos del siglo pasado en el seno de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, benemérita asociación musical fundada el 31 de octubre de 1949, por iniciativa del visionario poeta Ermilo Padrón López, autor del tema Miedo de amar y de las letras de Rayito de sol y Para olvidarte, musicalizadas por Guty Cárdenas, y otros temas más con música de Palmerín, Pepe Domínguez y otros notables trovadores yucatecos.

Coqui nació en el puerto de Progreso el 17 de julio de 1934 y murió en Mérida a la edad de 84 años. Entre su extensa producción destacan el bolero Me lo dice el corazón, con el que obtuvo el Premio Chan Cil de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, en 1959, y el bambuco Déjame llegar a ti, con el que ganó el Concurso de la Canción Yucateca del Ayuntamiento de Mérida, en 1965. Igualmente es autor del bambuco-clave A Palmerín, compuesto para la traída a Mérida de los restos de don Ricardo, en diciembre de 1960.

En 1975, el sello Orfeón editó el álbum triple Lunada bohemia con Enrique “Coqui” Navarro en el que incluyó, entre otros, los temas Amor, Así, Borraré tu nombre, Cuando me faltas tú, Dichoso el que vive contigo, Dilema de amor, Dímelo, Este amor tan bonito, Felicidades amor mío, Hasta hoy, No me vayas a extrañar, Sé que te quiero, Te amaré toda la vida y otras más. También son de su autoría los temas A quién, A todas horas, Amantes de medio tiempo, Amor por qué has llegado,

Cuando un amor termina, Desengaños, Estoy buscando un amor, Los que yo te doy, Nos amamos, Qué le vas a dar, Somos pecadores, Tu nuevo amor, Un beso mío, Una vida sin amor, Vas a sentir y otras más.

La Sociedad Artística Ricardo Palmerín igualmente cobijó los sueños de juventud de otros notables compositores troveros que enriquecieron el cancionero yucateco de mediados del siglo XX.

Tales como Manuel López Barbeito, nacido en Mérida en junio 24 de 1903 y fallecido el 12 de mayo de 1984, autor de los bambucos Reminiscencias, con letra de Víctor M. Martínez, y Reina de mi alma, con Rómulo Rozo, y del bolero Anhelos del alma, con Manuel Montes de Oca, entre otros; el innovador Juan Acereto Manzanilla, nacido en Mérida el 29 de octubre de 1930 y muerto en octubre 26 de 1991, autor del bolero Cautivo de amor, la clave Tus ojitos negros y el joropo Gota a gota, y el enorme Pastor Cervera Rosado, nacido en Mérida en febrero 20 de 1915 y fallecido el 31 de mayo de 2001, autor de los boleros Así te quiero, El collar, La fuente, Bésame con pasión… y muchos temas más.