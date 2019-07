-Cambiamos nuestros acostumbrados sitios de caza. Con el ojo abierto y el oído atento, como dijera un ex presidente de la República, empuñamos el tirahule y encendemos la radio.

En los noticiarios radiofónicos de esta ciudad con monótona frecuencia escuchamos los boletines de prensa emitidos por los gobiernos estatal y municipal y las infaltables notas rojas; es decir, los sucesos de los que tomó conocimiento la policía.

Al informar sobre un hecho de tránsito, el locutor dice que el lesionado tuvo un “golpe contuso”. El periodista Martiniano Alcocer Álvarez menciona a esta columna que esa expresión es un pleonasmo. Veamos. El Dele habla de un objeto contundente; que ocasiona contusiones. Pero el lexicón no menciona “golpe contuso”.

Entra al quite don Mario Chacón Medina, gran conocedor de la gramática española. El destacado conductor televisivo nos dice que contusión es un golpe que deja moretón, sin romper la piel. Contusión es sinónimo de golpe.

Vistos estos resultados, concluimos que tiene razón don Martiniano: la expresión “golpe contuso” es un pleonasmo que debemos evitar, pues significa un golpe que ha recibido una contusión, o sea, un golpe.

El tirahule lanza la primera piedra, el noticiario radiofónico recibe el impacto y el gazapo queda debidamente resguardado en la talega.

-Otro comentarista de la radio menciona con tono de ironía que el pendenciero chel Trump podrá pedir al Congreso estadounidense hasta un billón de dólares para construir el muro fronterizo con México, pero nunca recibirá los fondos solicitados.

Aquí hay un barbarismo o desconocimiento del significado de las palabras. Esa enorme suma de dinero es producto de una mala traducción del inglés norteamericano al español, pues en nuestro idioma un billón significa un millón de millones.

Debió decirse que el belicoso gobernante del país vecino solicita a su congreso un millardo (*) de dólares o, mejor dicho, mil millones de dólares, que es el equivalente al billón norteamericano.

La resortera envía duro pedrusco a la radio, cae el gazapo y la pieza recién cobrada termina en el sabucán.

Hasta el próximo tirahulazo.

*) El Tiempo, de Bogotá, dice al respecto de millardo (palabra, por cierto, sugerida en 1995 por Rafael Caldera, entonces presidente venezolano): Parece una firma de corredores de bolsa, pero se trata de los vocablos que, en adelante, por resolución de la Real Academia Española, servirán para establecer la diferencia billón y billion. Billón, español, se refiere a un millón de millones, mientras que billion, inglés, designa una cantidad más modesta, de apenas mil millones. De modo que al trasladar billion al español como billón, se creaba una confusión que podría llegar a tener consecuencias graves. Ahora one billion dollar no se traducirá como un billón de dólares, cifra que en español no alcanzamos a imaginar, sino un millardo de dólares.- Nota del editor