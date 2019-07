Este miércoles concierto "Cine, Rock y Big Band" a cargo de Banda Sinfónica de Yucatán

Novedades Yucatán/MÉRIDA

Personas apasionadas por la música de grandes producciones cinematográficas podrán disfrutar el concierto titulado Cine, Rock y Big Band, que ofrecerá la Banda Sinfónica de Yucatán "Luis Luna Guarneros", este miércoles 24 de julio en el teatro "José Peón Contreras", como parte del programa Miércoles de Gala Yucateca.

El evento es organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y se llevará a cabo a las 20:00 horas y el acceso no tendrá costo pero será limitado a la capacidad del recinto, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

El recorrido iniciará con una primera parada en el colegio Hogwarts, el internado mágico de la exitosa saga Harry Potter, ya que la audiencia escuchará el tema "Highlights" del compositor contemporáneo John Williams.

Posteriormente, las y los asistentes serán transportados hacia los mares más profundos cuando oigan "La maldición de la Perla Negra", de Klaus Badelt, que integra la banda sonora de la película Piratas del Caribe.

El recital continuará con "Queen in concert", con arreglos de Jay Bocook, con la que se recordarán las canciones de la mítica banda de rock británica liderada por Freddie Mercury.

Los músicos interpretarán "La maldición de la Perla Negra". (Novedades Yucatán)

Después, con "Abba Forever" se rememorará al grupo sueco que se hiciera famoso con "Mamma mía" y "Super trouper".

De la época del jazz, el swing y las grandes orquestas sonará "Glenn Miller medley", integrado por famosas piezas del autor estadounidense entre las que destacan "In the mood" y "American Patrol". También, se interpretará "The Pink Panther theme", que Henry Mancini escribió para la película homónima de 1963.

Como homenaje al guitarrista mexicano Carlos Santana, se tocará el tema que lleva su nombre, con arreglos de Giancarlo Gazzani. Seguidamente, alegrará al público el clásico puertorriqueño "El cumbanchero" y, para finalizar, "Hot-Trop" del búlgaro Atanas Boyadjiev.