Concierto de Rodrigo de la Cadena en el Peón, cierra la Filey 2021

Con un emotivo concierto presencial del polivalente Rodrigo de la Cadena, en el que se exaltó la obra de los grandes compositores yucatecos contemporáneos Armando Manzanero y Sergio Esquivel, recientemente fallecidos, la Universidad Autónoma de Yucatán culminó la Novena Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2021, desarrollada en forma virtual, teniendo como invitados a la República Argentina y a la Universidad Veracruzana.

El concierto tuvo lugar el pasado sábado 1 de mayo, en el Teatro Peón Contreras, y contó con el pianista y arreglista regiomontano Juan Carlos García Amaro, el contrabajista Alejandro Reinoso y el baterista Roger Nuncio, que acompañaron a Rodrigo en un segmento del programa, y la notable participación de la Orquesta de Cuerdas de la Uady, dirigida por el músico checo Veselín Dechev, adicionada con la trompeta del cubano Osmani Pérez y la flauta de la yucateca Andrea Herrera, que enmarcó la mayor parte del programa. El acto fue presidido por el rector, doctor José de Jesús Williams, quien hizo el ofrecimiento, y el maestro Enrique Martín Briceño, director de la Filey.

De Armando Manzanero, nacido en Mérida el 7 de diciembre de 1934 y fallecido en la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2020, Rodrigo interpretó Adoro, No, Como yo te amé, No existen límites, Un loco como yo y Yo sé que volverás, ésta última con letra de Luis Pérez Sabido, y un tema de Rodrigo, Me puse a pensar, dedicada al maestro Manzanero. De Sergio Esquivel, nacido en Ticul el 8 de diciembre de 1946 y fallecido repentinamente en Mérida el pasado 24 de abril de 2021, recordó Un tipo como yo, San Juan de Letrán y Alguien vendrá. Igualmente incluyó en el concierto-homenaje un tema de José Alfredo Jiménez, Tu recuerdo y yo, en memoria de los homenajeados.

La nota alegre del programa la dio un popurrí que tuvo como tema central el guapachoso ¿Quién será?, de la total autoría del yucateco Luis Demetrio (Traconis Molina), que fue coreado con voces y palmas por el limitado público de asistió al evento. La mayoría de los arreglos orquestales fueron realizados por el regiomontano García Amaro y, cinco de ellos, por el reconocido músico yucateco Pedro Carlos Herrera.

La Filey 2021, edición especial en línea, tuvo 220 actividades en 10 días, casi todas a través de su plataforma virtual, que fue transmitida por las redes sociales de la Filey y la Uady. La Feria incluyó actividades literarias, artísticas, académicas e infantiles. Sobresalió la participación de grandes figuras de las letras iberoamericanas, como la poeta uruguaya Ida Vitale, Premio Cervantes 2018, y otras notables plumas del país invitado. El carácter virtual de esta edición permitió contar con participantes de 25 países y llegar a decenas de miles de personas de Yucatán, México y otras naciones.

*Investigador emérito de la ESAY