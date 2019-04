Mérida: llevan a concierto duetos legendarios de la música

Joel González/Mérida

Con un repertorio muy variado que incluye temas a dueto que han destacado a lo largo de los años, así como nuevas piezas llevadas a este estilo vocal, los cantantes Gina Osorno y Rubén Arias se presentarán en el concierto “Legendary Duets”, que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de mayo, en un espacio cultural del Paseo Montejo.

El evento será conformado por canciones legendarias de la historia del rock, folk, pop y rock and roll, cuya elección estuvo basada en listas de popularidad, con la finalidad de que el programa musical sea atractivo para todos los gustos.

En el recital, con duración aproximada de 120 minutos, se interpretarán temas inmortales de grandes artistas como de Elton John y Kiki Dee, como el clásico “Don’t go breaking my heart”; y “Ain’t No Mountain High Enough”, cantada por Marvin Gaye & Tammi Terrell.

También forman parte del repertorio el icónico tema “Under pressur”, que hicieran éxito el grupo Queen con David Bowie; “Say, say, say”, de Michael Jackson y Paul McCartney, y “Ebony and Ivory”, que interpretara Stevie Wonder con el multiafamado bajista del Cuarteto Liverpool.

En entrevista con los vocalistas del recital, Gina Osorno, informó que el concierto contará con la participación de los músicos de su banda “Copy Paste” y dijo que también habrá un segmento acústico donde se acompañarán solo de una guitarra.

Abundó que en su trayectoria siempre hay canciones que se prestan para ser interpretadas a dos voces, pero en su grupo no había una voz masculina para hacerlo.

Por su parte Rubén Arias, explicó que para el concierto se llevará a cabo una dinámica para ganarse una serenata, que consiste en fotografiarse al momento de adquirir el boleto y etiquetar a los solistas la imagen en redes sociales para que se elija al ganador, el cual será dado a conocer el día del evento.