Cinco proyectos yucatecos logran llegar a la final de concurso nacional

Candelario Robles/Mérida

Cinco proyectos yucatecos se colaron a la final del concurso del Instituto Irrazonable que busca emprendedores con la visión de ayudar a resolver problemas sociales más apremiantes de México, los proyectos van desde la solución a la contaminación de agua y las afectaciones visuales en niños, hasta consultas médicas.

Mediante la convocatoria de Irrazonable, se buscó a nivel nacional a los 10 emprendedores que estén resolviendo los problemas sociales y medioambientales más urgentes del país; en Yucatán los proyectos Visión RB, Dr. Consulta, Erma, Manik y Sanicté llegaron a la etapa final de este evento, la cual se desarrollará en Mérida.

A través de este programa, Laboratorios Irrazonables del 2019, se conectará a los ganadores de la convocatoria con las grandes empresas fondeadoras de recursos del país.

El director del Instituto del Emprendedor Yucateco (IYEM), Antonio González Blanco, destacó que este evento permitirá incrementar las alianzas entre el ecosistema emprendedor de la entidad con otros organismos nacionales e internacionales.

Añadió que este programa permite ayudar a desplegar los proyectos de desarrollo a favor de las comunidades más necesitadas del Estado.

Hace unos días, en rueda de prensa, el funcionario estatal destacó que por primera vez se trae a Yucatán esta metodología de aceleración de empresas de impacto social en el Sureste de México.

“¿Por qué quisimos que viniera a Yucatán siendo una convocatoria nacional? Porque sabíamos que esto ayudará a colocar un terreno mucho más pavimentado, para que ustedes, emprendedores yucatecos, pudieran participar, para que tengan más acceso a este tipo de convocatoria”, dijo.

El funcionario detalló que de las 10 empresas Irrazonables, entre ellas cinco yucatecas, seleccionadas minuciosamente dentro de cientos de aplicantes, tienen el reto final de inspirar decenas de miles de personas para recaudar 100 mil pesos en 30 días, lo que les permitirá vivir dos semanas con 40 mentores, inversionistas, expertos y personas claves del gobierno, en que existe un fondo de 200 millones de dólares.

Los emprendedores yucatecos que buscan acceso a una bolsa millonaria en dólares son Amaranda Becerra Puerto, fundadora de Visión RB, empresa que ayuda a los servicios de salud visual a niños; Ivonne Cervera Cetina, fundadora de Sanicté, empresa que realiza análisis básicos en comunidades pobres para detectar enfermedades como la diabetes; Isabel Amato de la empresa Manik, proyecto que busca conectar a los artesanos yucatecos con empresas hoteleras.

Así como David López Cerdeña, de Doctor Consulta, que provee consultas médicas en comunidades de escasos recursos, y Ernesto Martínez Orta, de empresa ERMA, dedicada a la construcción de baños ecológicos.

Póquer de iniciativas

Cinco emprendedores yucatecos compiten con proyectos nacionales de emprendimiento social a través de la aceleradora de empresas Irrazonable México, programa que brinda apoyo a las iniciativas que resuelven los problemas más apremiantes del país.

Visión RB

La emprendedora social y creadora de Visión RB, Amaranda Becerra Puerto, destacó que su proyecto busca ser parte del Instituto Irrazonable para lograr una estrategia que les permita llegar a las más de 500 mil personas que necesitan lentes en Yucatán, ofrecerles diagnósticos gratuitos y lentes a precio justo.

“La solución es llegar a más municipios en Yucatán en donde existan niños y personas vulnerables que no tienen al alcance los servicios de salud visual. Se busca poder brindarles, a través de un par de lentes, una mejor calidad de vida. Que logren ver la vida con otros ojos”.

En entrevista, apuntó que Visión RB es una empresa social dedicada a facilitar el acceso a la salud visual a través de diagnósticos gratuitos y lentes oftálmicos a precios justos.

Apuntó que el proyecto pretende que las personas más necesitadas del interior del Estado, sobre todo niños, tengan acceso a lentes para que puedan tener una mejor visión.

“Muchos menores no rinden en la escuela por su condición visual, no porque no les guste o no quieran aprender”, señaló.

Sanicté

La emprendedora Ivonne Cervera Cetina, Fundadora de la empresa Sanicté, comentó que su proyecto se encarga de visitar las comunidades y realiza mediciones de índice de masa corporal, presión arterial y obesidad, entre otros, mediante una aplicación móvil conectada a una base de datos, a fin de generar mapas que visibilicen las enfermedades que no todo el mundo conoce.

“Estamos impulsando esta campaña por futuro donde podremos beneficiar a miles de personas en atención clínica que podrán contribuir al desarrollo de sus comunidades como agentes de cambio en temas como derechos humanos, brigadas de protección comunitarias, derechos de la mujer y protección de la niñez”.

Comentó que tienen la intención de realizar más cosas, pero el factor económico los limita, por ello necesitan el apoyo de Irrazonable en esta causa que dará salud a miles de personas por muchos años.

Doctor Consulta

David Emmanuel López Cardeña, cofundador y director general de Doctor Consulta, detalló que este programa acerca la salud de manera integral al sur de Yucatán mediante un servicio que funciona las 24 horas de los 7 días de la semana, es accesible y de gran calidad, teniendo la experiencia de más de cuatro años iniciando en la comunidad de Teabo, creciendo a otros seis municipios y empleando a cerca de sesenta personas.

“Nuestro impacto llega mes a mes a cerca de ocho mil personas, las cuales encuentran en nosotros un sistema de atención que integralmente resuelve su problema de salud, esto nos ha hecho ser ganadores del premio Yucatán emprendedor 2019; nosotros ya estamos listos para llevar la salud a cada rincón de México haciendo equipo de la mano de nuestra gente”.

ERMA

Ernesto Martínez Orta, fundador y director de ERMA sanitarios sin agua, comentó que que se busca evitar que cada persona contamine anualmente la cantidad de agua que necesita para beber en 40 años.

“Proponemos un sistema sanitario que no utiliza agua, que se puede instalar al interior de la casa, que no genera olores y que necesita muy poco mantenimiento. Esta campaña es con la finalidad de adquirir las herramientas eficientes y económicas de fabricación de los accesorios utilizando en lo posible polímeros reciclados, accesorios que puedan competir con el mercado de sanitarios de cerámica en costos accesibles para personas con menos poder adquisitivo”.

Manik

La fundadora y directora de Manik, Isabel Amato, explicó que su proyecto busca conectar a todos esos artesanos con todos esos hoteles de la Península de Yucatán para expender sus productos.

“En Manik ya lo estamos haciendo, trabajamos con 16 talleres artesanales y beneficiando a más de 120 familias con ingresos estables. Queremos desarrollar una plataforma enfocada al sector de hotelería que promocione el trabajo de los talleres artesanales, un medio de interacción y conexión entre las necesidades de los hoteles”.