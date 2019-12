Yucateca gana segundo lugar en el concurso 'Señorita Silla de Ruedas'

Novedades Yucatán/Mérida

Con gran orgullo, Lilia Manrique representó a Yucatán en el certamen nacional "Señorita Silla de Ruedas" que se realizó en octubre pasado, en Coatzacoalcos, Veracruz.

El concurso, en el cual quedó como segunda princesa, se llevo a cabo del 14 al 18 de octubre y participaron 29 candidatas de 21 estados de la República mexicana.

El certamen tiene el objetivo de fomentar la inclusión a este tipo de eventos y evitar estereotipos.

"Para mi fue un orgullo el poder representar a Yucatán y convivir con chicas de otros estados, además de que fue una experiencia única", declaró Lilia.

Dijo que las mujeres no deben limitarse, no debe importar si están en silla de ruedas o no, deben ser independientes.

Lilia será la encargada de organizar en Yucatán el certamen "Señorita Silla de Ruedas", el cual se realiza cada dos años, por lo que en este caso se llevará a cabo en 2021.

Por primera vez en México

Cabe destacar que es la primera que el concurso se realiza en México.

El evento fue planeado y realizado con apoyo de la asociación Moviendo las Fronteras del Corazón y de Karen Rocha, modelo que representó a México en la competencia en Varsovia, Polonia en 2017 (donde se hizo por primera vez a nivel mundial).

Para seleccionar a la ganadora, los jueces toman en cuenta lo que cada Estado ha hecho a favor de este sector de la población.

Además, durante una semana las candidatas hacen campañas de sensibilización con universitarios, en playas y patrocinadores.

La ganadora del 2019 fue la chiapaneca Karen Koch, quien cuenta con un doctorado en educación y usa silla de ruedas debido al síndrome de Guillain-Barré.