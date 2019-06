Marco Moreno/Mérida

Ulises “Condorito” Martín se proyecta y ve a futuro la noche del 15 de junio próximo en el Gimnasio Polifuncional, el cual se estrenará como arena de boxeo, al defender el título minimosca Fecombox del Sureste, y desquitándose de quien le arrebató el invicto en el boxeo: Iván “Sonrics” Ramírez.

“Insisto, no siento que me haya ganado, no me sentí perdedor esa noche, pero los jueces le dieron una decisión dividida y le tocó debutar con un triunfo a costillas de mí, pero ahora las cosas van a ser distintas y voy a bajar del ring con mi campeonato”, insistió el “Condorito”.

Sin estrés, ni presiones, podría decirse contento y confiado ante la pelea que le espera con el duro y poderoso barretero, Martín entrena ya prácticamente solo para mantenerse en el peso (49.00 kilos).

Ulises Condorito Martín con su familia en Hopelchén

Por ello, realiza sus actividades cotidianas, como siempre, en el negocio de su padre, donde prepara y sirve los mejores tacos del Mercado Lucas de Gálvez (el más grande de Mérida), a donde llega después de correr con la supervisión de su preparador físico, Héctor Solís Ballote.

Sea de cochinita pibil, de relleno negro, de carne asada, empanizada, Martín le pone a sus tacos los mismos ingredientes de dedicación que le confiere a su preparación boxística, pues sabe que vencer a Ramírez es una tarea sumamente complicada.

Así, con la inspiración que le da su trabajo en “El Chavo del Siete” (nombre de su taquería) Ulises quiere seguir como campeón y desquitarse de quien le quitó el invicto para regresar a su caa en la colonia Vicente Solís de Mérida, con el título.

Para ello tiene todo el apoyo de los locatarios del mercado y de su familia, conformada por tres hermanas, un hermano y sus padres que lo acompañan a todos lados, donde pelee, a excepción de las dos ocasiones en las que combatió en Nicaragua, una de ellas contra quien fuera posteriormente campeón mundial mosca del CMB, Cristofer Rosales.