Nalleli Calderón/Novedades Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Para acercar y facilitar sus servicios, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) desde hace algunos meses ofrece diversos trámites en línea en el portal de queja electrónica, entre ellos, para reclamaciones sobre determinados productos financieros, así como asesorías y consultas.

De igual modo, para ampliar la cobertura de atención en la entidad, prevé realizar convenios con el sector empresarial, así como con el Gobierno estatal y los ayuntamientos, a fin de instalar módulos de atención en diversos sitios.

Al respecto, el subdelegado regional sureste de la Condusef, Alberto Pinto Escamilla, aseguró en el portal de queja electrónica se explica cómo realizarlas de manera adecuada y fácil, lo anterior para agilizar el tiempo y economizar el gasto que representar a los usuarios acudir a las instalaciones.

“El servicio es reciente, realmente se inició a principios de este año, pero hubo una actualización y, por tanto, a partir de marzo pasado se implementó al 100 por ciento. Son alrededor de siete principales causas que los ciudadanos pueden interponer, como cargos no reconocidos, entre otros, pero todos son para productos de bancos”, explicó.

En la actualidad se pueden levantar quejas contra 39 instituciones bancarias a nivel nacional, mismas que se encuentran inscritas en el portal para que los usuarios las interpongan.

Los productos contra los que pueden interponer quejas son tarjeta de crédito y débito, y cuenta de nómina. Los motivos o causas para hacerlo son por consumos no reconocidos, solicitud de cancelación de producto o servicio no atendido, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, así como depósitos no reflejados.

A pesar de que comentó que son pocos los usuarios digitales, la idea es que un mayor número de ellos migre a los servicios electrónicos, lo que a su vez contribuirá a disminuir la cantidad de personas que acuden a las oficinas.