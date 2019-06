Confían en que 'Sonrics' Ramírez derrote a 'Condorito' Martín

Marco Moreno/Mérida

Abraham “Baloo” Falcón no tiene duda de que su pupilo estelar Iván “Sonrics” Ramírez tendrá un estreno exitoso en la distancia de 10 rounds, tampoco de que ganará su primer campeonato, e igualmente confía en que volverá a vencer a Ulises “Condorito” Martín.

El mánager del año del boxeo yucateco no sólo no oculta su confianza, sino que afirma que el “Sonrics” saldrá a ganar y a coronarse campeón minimosca del sureste de la Fecombox, este 15 de junio, en el pleito estelar de la velada con la que A&T Events and Promotions y Max Boxing inaugurarán para el boxeo el gran Gimnasio Polifuncional de Mérida.

Al referirse a recientes declaraciones del “Cóndor”, quien es el actual titular, respecto a que subirá al ring del Polifuncional a pelear, a defender su cetro y bajar del ring como monarca, Falcón pidió que ojalá sí salga con esa determinación.

“Ojalá que el ‘Cóndor’ se pare a defender su faja y que no esté corriendo ni ‘revoloteando’ por el ring, que combata como lo que es, como un campeón, para darle a la gente la pelea que se merece”.

Hay confianza en el "Sonrics"(Foto:Novedades Yucatán)

“Los dos son grandes boxeadores y han demostrado tener los méritos para ser internacionales, pero ahora tienen que pasar la aduana más difícil, que es ante su propia gente, y creo que no hay reto más duro para ambos que enfrentarse el uno con el otro y creo que de nuestra parte vamos a salir bien y de ahí partiremos a cosas grandes con apoyo de nuestro apoderado Andrew Pérez”, agregó Falcón.

Sobre el estado actual de Ramírez, el joven manejador dijo que a dos semanas de su cita con Martín, el “Sonrics” se encuentra en 53 kilos, cuatro arriba del límite (49.00 kilos), lo que no debe ser un problema para él.

Iván no se está matando, está en el peso adecuado para quitarse de encima cuatro kilos y llegar fuerte a la pelea con Ulises, un rival difícil, buen boxeador, al que ya le ganó, y al que ahora le debe de ganar de manera más clara para ir por objetivos muy importantes, confió “Baloo”.