Congreso 'toma su tiempo' para votar iniciativa de reactivación

MÉRIDA, Yucatán.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Janice Escobedo Salazar, declaró ayer que aún no hay fecha para convocar a sesión de pleno para someter a votación de los 25 diputados el plan de reactivación económica para responder a los retos generados por el coronavirus, ya que la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal no le ha turnado el dictamen aprobado el jueves de la semana pasada, y no hay otros asuntos en cartera para llamar a los legisladores.

“No hay sesión con fecha fija, ya que no hay dictámenes turnados a la Mesa Directiva para que yo pueda convocar. Hasta en tanto no haya un dictamen no voy a exponer al personal del Congreso ni a los diputados para que estemos en una sesión sin contenido”, mencionó.

Comentó que los únicos temas que están en discusión “son la entrada de unas iniciativas de empréstito a la Comisión de Presupuesto, pero su presidente no ha convocado a sesionar ni tampoco me ha turnado la solicitud de empréstito que ya tiene; no hay contenido, no hay razón para convocar a una sesión”.

Cabe recordar que el pasado jueves 14 de mayo, por mayoría de votos, la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal aprobó el dictamen del plan de reactivación económica; sin embargo, el Poder Legislativo aplazó desahogar el dictamen en la sesión de pleno realizada ese mismo día, para una fecha aún por definir.

El plan de reactivación tiene el objetivo de responder a los retos generados por la pandemia del coronavirus, a través de un crédito por hasta mil 728 millones de pesos que se destinarán a obra pública, el cual fue enviado por el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Ayer, Janice Escobedo manifestó que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Merari Sánchez Roca, no le ha turnado el dictamen aprobado, por lo cual no puede convocar a sesión plenaria y someterlo a votación.

“El dictamen del plan de reactivación económica no se ha turnado a la Mesa Directiva, él (Víctor Merari) tiene que convocar a un sesión de comisión y turnarme el dictamen, no lo puede hacer sin sesionar, luego entonces, mientras no lo haga yo no lo puedo abordar en una sesión de pleno”, precisó.