Congreso de Yucatán pide recursos extra para solventar gastos

Israel Cárdenas/Mérida

El Congreso del Estado solicitó al Poder Ejecutivo una ampliación presupuestal por 11 millones de pesos para solventar el pago de aguinaldos, salarios, electricidad y el funcionamiento del inmueble ubicado en el Periférico Poniente.

La solicitud obedece a recursos extraordinarios para financiar los rubros antes citados, a partir de octubre, dado que el Legislativo manifestó que requiere de la ampliación para concluir el año.

En este contexto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera Hernández, dijo que envió un oficio a la administración estatal por medio del cual solicitó la elaboración de una revisión a la sede del Congreso local y determinar la integridad física del edificio, dado que diversas áreas como el salón de sesiones registran filtraciones de agua.

“Protección Civil vino, no tengo conocimiento si ya emitieron un dictamen, si hay un acta de que acudieron a verificar la seguridad de la estructura, faltaría el dictamen en todo caso sobre la integridad física del edificio para su mantenimiento o no, eso pues ya el Ejecutivo tiene que definir a qué institución es a la que le da la instrucción de que realice dicha inspección”, dijo Felipe Cervera.

“En este caso, como ya hay filtraciones y ni uno de nosotros es perito en ingeniería, lo que estamos haciendo es notificar al propietario del edificio que es el Ejecutivo para que realice ese peritaje para saber qué tanto se requiere hacer; no podemos hacer ni siquiera la parte cosmética porque no sabemos si estaríamos tapando algún probable daño o no y por eso estamos pidiendo que especialistas en plena colaboración se hagan cargo del tema”, afirmó el también coordinador de los diputados locales del PRI.