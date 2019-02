Debatirán sobre “bromistas” del 911 y médicos a favor de la vida

Israel Cárdenas/Mérida

El Gobierno dio a conocer la agenda legislativa que enviará al Congreso del Estado y que considera sanciones para quien haga mal uso del número 911 y la incorporación en Yucatán del término “objeción de conciencia” que permitirá a los médicos excusarse de realizar algunos procedimientos con sus pacientes, como la interrupción del embarazo.

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Mauricio Tappan Silveira, precisó que, además, preparan los reglamentos sobre las recientes reformas al Código de la Administración Pública (CAPY) que entró en vigor el pasado 1 de enero y que establece la nueva estructura de la administración estatal.

Explicó que la agenda legislativa que próximamente enviarán al Congreso local establece sanciones para quien haga mal uso del número de emergencias 911, dado que actualmente se han registrado múltiples llamadas de personas bromistas.

“Están muy avanzadas las iniciativas y próximas a presentarse como una iniciativa que castiga las llamadas falsas al 911; se dan muchas llamadas en el Estado en ese sentido, van a tratar de mitigar esas llamadas y aplicar sanciones a quienes estén haciendo mal uso de ese servicio, esto crea problemas para la Policía que está dando un servicio a la comunidad, y esas llamadas distraen”.

El funcionario estatal agregó que otra iniciativa es la relacionada con una reforma a la Ley de Salud del Estado, relativa a la objeción de conciencia, para homologar el marco local al federal.

“La objeción de conciencia es derivada de una reforma a nivel federal sobre el derecho del médico, es decir, si yo como médico, mis condiciones personales, no me permiten o no estoy de acuerdo con llevar determinado procedimiento, tengo derecho a excusarme; pero también tiene que haber una regla para que el hospital o el centro de salud cuente con un médico que sí esté dispuesto a llevar a cabo estos procedimientos para no dejar a la gente que tiene el derecho, que quede desprotegida”.