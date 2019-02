Candelario Robles/Novedades Yucatán

Abierto a las críticas, hombre de familia, gustoso de la música pop, aficionado al futbol americano y comprometido a fondo con el trabajo, así se define Michel Salum Francis, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome).

Con 45 años de edad, el actual dirigente fue socio de Canacome a los 20 años, cuando militó en las filas juveniles de ese organismo empresarial, en el que trabajó picando piedra a favor del organismo. Al mismo tiempo se dio tiempo para soñar en llegar a convertirse en presidente de una de las agrupaciones empresariales con más de 100 años de servicio en Yucatán.

Horas antes de que el Consejo Directivo de Canacome lo eligiera por unanimidad para encabezar por segunda ocasión la presidencia de ese organismo para el periodo 2019-2020, Salum Francis concedió una entrevista a Novedades Yucatán, en la que adelanta los planes de trabajo para este año, en el que no quitarán el dedo del renglón en el abasto energético para la entidad y la homologación de las tarifas eléctricas.

Además, reveló que a mediados de año la Expo Feria del Comercio se replicará en todo el país por la Concanaco, es el evento comercial más grande del sureste mexicano que la Canacome organiza desde hace 20 años de forma

ininterrumpida.

Señaló que este año se presenta como un periodo de muchos retos, pero también de muchas oportunidades para seguir creciendo en los sectores que agrupa este organismo empresarial.

“Para ello, se desarrollarán acciones y programas de capacitación para mantener actualizados a los socios en temas importantes que los ayuden a elevar su competitividad, a ser más eficientes y aumentar la productividad de sus empresas”.

El dirigente empresarial confió en que los retos que enfrentará en esta nueva etapa como líder de la cámara de mayor presencia en Mérida y el Estado, serán superados con el apoyo y confianza de cada integrante de este organismo.

“Trabajaremos en unidad y con un trabajo coordinado y estructurado por los miembros del Consejo Directivo, que son personas responsables, comprometidas, capaces y con experiencia que aportarán su talento para seguir impulsando esta cámara y defendiendo el derecho de los asociados”, apuntó.

¿Cómo se siente al arrancar su segundo periodo al frente de la Canacome?

“Muy contento. Ha sido una labor muy gratificante. Ha sido una experiencia personal muy satisfactoria. Trabajar con todo este equipo tan maravilloso de personas, tanto de consejeros como del personal de la Cámara, de todos los colaboradores y directores, siempre ha sido muy profesional y de mucho aprendizaje”.

¿De su periodo pasado cuáles fueron las experiencias más gratificantes?

El proceso electoral del año pasado, creo que fue la coyuntura más importante que me tocó como presidente de la cámara, fue un evento muy representativo y único el que se vivió.

Fue de alguna manera complejo para todos, pero ya las autoridades están trabajando, se están teniendo los acercamientos con el gobierno federal, estatal y municipal para trabajar muy de cerca… Fue en general un 2018 lleno de buenas cosas.

¿Y el tema de las tarifas de energía eléctrica…?

Las altas tarifas de energía eléctrica es algo que nos ha golpeado mucho. Que si bien bajaron el 14% realmente es algo que sigue lastimando mucho a toda la Península de Yucatán.

La frustración de los empresarios de perder competitividad con respecto a otros puntos del país y muy lamentable que sigan siendo injustas. Las elevadas tarifas eléctricas nos han dejado fuera de competitividad a nivel nacional.

La entidad es muy atractiva para las inversiones en cuanto al tema de seguridad, posición geográfica y conectividad… Tenemos muchas virtudes, pero por lo elevado de las tarifas es muy complicado a que vengan empresas a invertir a la entidad.

Lograr esa homologación que tanto hemos demandado permitirá que Yucatán mantenga crecimiento empresarial e industrial muy fuerte. Si a eso le añadimos que podamos tener el abasto suficiente de gas natural, será otro paso muy importante para el crecimiento económico del Estado.

¿Qué viene para 2019 en la Canacome?

Viene continuar con los proyectos que han funcionado: el Canaco Business Club, la Expo Foro Ambiental, los cursos de capacitación para los empresarios y la Expo Feria de Comercio, toda esta gama de servicios y productos que ofrece la cámara a favor de sus agremiados.

Te anuncio un programa innovador que se llama “Sabor a Yucatán”, que tiene como objetivo vincular a los prestadores de servicios turísticos del Estado. En el tema del turismo hemos avanzado mucho, y trabajaremos muy fuerte este año en él. Para este 2019 tenemos varias cosas para alcanzar una proyección y presencia más sólida para los operadores de turismo.

Este año se exporta a nivel nacional, desde la Canacome, la Expo Feria de Comercio…

Concanaco este año realizará la primera versión de la Expo Feria del Comercio a nivel nacional para el próximo mes de julio, en la que participan 16 estados de la República.

Esta muestra comercial se realizará en las instalaciones del World Trade Center y es una enorme satisfacción que esta feria, que es insignia y la más importante a nivel sureste del país, vaya a ser replicada en la Ciudad de México. Es algo que nos llena de orgullo y ahí vamos a apoyar a Concanaco en el proceso de realización para que sea todo un

éxito.

¿Esto habla de que lo se hace en Yucatán se está haciendo bien?

Yo creo que hay una coordinación, una relación muy estrecha y muy sólida con el empresariado yucateco. Todos los empresarios del sector comercio, servicios y turismo representamos el 60% del PIB local y por ello tratamos de seguir trabajando para que el sector siga creciendo y seguimos haciendo las cosas bien a favor de Yucatán. Las situaciones se están dando, nosotros apostamos a crecer y colaborar con las autoridades para hacer una sinergia de IP y gobierno para desarrollar a Yucatán.

¿Cómo es su ingreso a la Cámara de Comercio?

Llegué hace más de 25 años a ser parte del Consejo de la Cámara de Comercio, empecé con los jóvenes empresarios y ahí fui haciendo carrera y formando parte de esta increíble institución, la cual siempre me gustó y siempre soñé con algún día poder presidirla. Ya pasó un año de que tomé protesta por primera vez. Es una encomienda que me tiene muy satisfecho y muy orgulloso… Espero que las personas también estén contentas con el humilde trabajo que pueda hacer al frente de este importante organismo. Siempre he estado abierto a la crítica, es parte de reconocer que uno tiene errores y tratar de

enmendarlos.

¿Qué tipo de música le gusta?

La música pop me gusta mucho, sobre todo la de los 80 y 90’s.

¿Cómo ocupa su tiempo libre?

Definitivamente con la familia. Me paso mucho tiempo con la familia. También me dedico al trabajo en mi empresa es algo muy importante, pero sin descuidar a la familia.

¿Su deporte favorito?

El futbol americano, no me gustaba mucho, pero a raíz de que a mis hijos les empezó a gustar y le pusieron mucha atención, ya me volví fanático de este deporte.

¿Cómo es un domingo con su familia?

Desayunamos muy temprano, salimos a la bici ruta, luego a comer y después a visitar a un familiar. Nada del otro mundo, lo importante es estar con la familia y convivir.

¿Un mensaje para los jóvenes empresarios?

Yo estuve en esos zapatos hace algún tiempo. Y mi perspectiva es que emprender es todo un reto, es un camino no arado en el que hay muchas piedras, que emprender no quiere decir que al día siguiente se va a tener el éxito… Eso es producto del trabajo arduo del día a día, el éxito no llega de la noche a la mañana, conlleva muchas caídas, mismas que dan experiencia… Y retroceder nunca… Hay que ser tenaz, no desanimarse. No cabe lugar a desmotivarse… Hay que fijarse metas y no distraerse.