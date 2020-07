El alcalde de Peto, Edgar Calderón Sosa, dio a conocer que dos trabajadores del Ayuntamiento que preside dieron positivo en su prueba de coronavirus, y ante esta situación pidió a los habitantes del municipio cumplir con todas las medidas que se requieren ante esta pandemia.

En un mensaje a través de sus redes sociales dio a conocer que él también se realizó la prueba, saliendo negativo, no así dos colaboradores de la Comuna, que han tenido que aislarse.

“Es gente que ha estado 24 horas al pendiente de todos, exponiendo su salud en los casi cinco meses de la pandemia”, comentó visiblemente consternado.

Pidió a todos tomar con seriedad esta enfermedad y no pensar cosas como “a mí no me toca” o “no le pasa a nadie de mi familia”, pues cualquiera puede salir contagiado, y así contagiar a los que más queremos.

Aunque externó sus felicitaciones a todas las personas que han acudido a la Casa de la Cultura de Peto por cubrebocas y alcohol en gel, dijo que se tomarán medidas que “van en serio” para evitar que continúen los contagios, que hasta hoy son 37 y mantienen a este municipio en el lugar 18 en Yucatán por número de casos positivos.

Dijo que a la persona que se le sorprenda en la calle sin usar cubrebocas se le amonestará, y si reincide se le arrestará, con apoyo de la Policía Municipal.

Asimismo, reiteró las disposiciones del Gobierno del Estado, en el sentido de que no se permitirá la circulación de vehículos luego de las 10:30 de la noche, con excepción de unidades de emergencia como ambulancias o patrullas, o personas que tengan necesidad de ir a consulta médica o a una farmacia.

“Debemos estar unidos por la salud”, enfatizó.





Alcalde de Peto informa de contagios entre sus colaboradores