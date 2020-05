Reportan caso de niña contagiada en Ticul; se encuentra hospitalizada

TICUL, Yucatán.- Una niña de no más de 4 años de edad está entre los casos activos de coronavirus en Ticul, cuyo alcalde Rafael Montalvo, a través de su cuenta de Facebook, detalló que en total ha habido ahí 14 casos confirmados, de los cuales nueve se han recuperado, y cinco permanecen activos, entre ellos la menor

Asimismo, hizo un llamado a la población para que mantenga a los niños en casa para evitar que sufran contagios, indicando tajantemente “por favor, con los niños no”.

El presidente municipal de Ticul indicó que, con respecto a la niña contagiada, está en contacto con la familia, la cual vive con temor a ser discriminada por la población, y agregó que “nos dicen que esa angelita evoluciona satisfactoriamente. Delicada, pero optimista”.

Con respecto al llamado que hizo a la población, insiste el Alcalde en que los niños no deben ser expuestos a la enfermedad, y publicó en su cuenta que “si usted, vendedor de una tiendita, le mandan a un niño a comprar, por humanidad, no lo permita. Papito, mamita, no arriesgues a tus hijos llevándolos al súper, en moto, en la calle, por favor, por piedad, ni un niño más enfermo”.

Agregó que ya dio instrucciones a la Dirección de Educación para que tenga un manejo muy particular, sanitizado, protegido, extremadamente cuidado y comprobado de la entrega de las leches, “y si es necesario que cambiemos la dinámica, la cambiaremos y espero su comprensión y disposición, tenemos que cuidar con pinzas la salud”.