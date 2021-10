Mare, que calor está haciendo, se está poniendo caliente el asunto y no solo en las calles con el bochorno, sino hasta en el panorama de los grillos. Por lo pronto tremenda manifestación se armó en varias partes de la República por las feministas por el tema del derecho al aborto, y todo es muy válido, solo no comulgo con el tema de que vandalicen monumentos y vestigios, no sé si solo de esa manera se hagan escuchar.

Creo que se debería de aplicar el artículo 6 de la Constitución, que a la letra dice, que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, si no que en el caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por ley, así dice el artículo, pero tal parece que el gobierno de la Ciudad de México no lo conoce o simplemente no quieren tomar cartas en el asunto por miedo al costo político.

Es una realidad que sí se vale expresarse, pero también es una realidad que también perjudican a muchos establecimientos, que de por sí, apenas están respirando un poco después de un año y medio de pandemia, en la cual la economía se ha visto severamente afectada. Mientras esto sucede el presidente López Obrador en un evento en un municipio de la Ciudad de México no se limitó en los elogios hacia Claudia Sheinbaum, diciendo que es la mejor, aun cuando mucha gente piensa que la está candidateando como su sucesora, pero en política hay que saber leer entre líneas, eso más que respaldo parece poner a la iguana en la albarrada para que le caigan a pedradas y bajarla del caballo, pero con la “conciencia tranquila”, así que veremos qué es lo que sucede, ya que el Presidente dijo que terminando se retira definitivamente de la vida pública, y como dijo Bocelli, habrá que ver.

En nuestro terruño las cosas se empiezan acomodar y los que quieren ya se empiezan a mover porque el 2024 está cerca, por lo pronto se cancela la feria Xmatkuil, esta feria en la cual va de por medio el trabajo de mucha gente, pero por otra parte, se llevará a cabo el Tianguis turístico del 16 al 19 de noviembre, esperemos que este evento sea proyección de futuros ingresos que sirvan de revulsivo en la economía de los yucatecos al moverse el recurso con todos los prestadores de servicios que giran en torno a ese evento internacional, lo que uno se pregunta es ¿por qué Xmatkuil no y el tianguis sí?

Lo que es una realidad es que ambas son plataformas que mueven la economía del Estado y esperemos que los beneficios sean tangibles de manera rauda, ya que hace mucha falta que suene en los bolsillos. Y por otro lado, los yucatecos están contando los días, las horas y los minutos para poder disfrutar de “la libertad” y, digo esto, debido a que el próximo cuatro de octubre se acaba la restricción vehicular, teniendo libre acceso a cualquier hora y en cualquier día de la semana, ahora, la pregunta es ¿trajo buenos resultados esta medida?

En las redes las quejas fueron el común denominador ante la medida por la poca aplicación del criterio en algunos casos en los que la gente se veía obligada a salir y no precisamente en plan de fiesta o diversión, ojalá que una vez que se levante la medida, no jalen los pies al darles la mano, masinó.