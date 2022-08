Decidirán si se ratifican a contralores en Yucatán

La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado llamó a comparecer a los contralores del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), Luis Javier Magaña Moguel; de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Saidy Yáñez Méndez, y de la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (Asey), Jonathan García Ramírez, con el objetivo de determinar si los ratifica en el cargo.

La comparecencia se llevará a cabo el martes 30 de agosto a las 10:00 horas, cuando los citados funcionarios explicarán a los diputados locales los motivos por los cuales quieren permanecer en el cargo que actualmente ocupan.

Polémica del Inaip

En este contexto hay que precisar que el contralor interno del Inaip, Luis Javier Magaña Moguel, en las últimas semanas ha estado envuelto en polémica, tras ser señalado por una asociación civil de otorgar servicios particulares como contador público, cuyos trabajos derivaron en una multa de 81 mil pesos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El pasado lunes 20 de junio, la presidenta de la asociación civil “Club Especial Ayelem”, institución que apoya a personas con Síndrome de Down y parálisis cerebral, Nelly Cantón Méndez, acudió personalmente al Inaip para dar a conocer que el contralor de dicho organismo autónomo, Luis Manuel Magaña Moguel, también les trabaja como contador.

Lo responsabilizan de haber omitido presentar una declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que derivó en una multa contra el grupo, así como el riesgo de pérdida del permiso para recibir donaciones.

“Al no hacer esta declaración, el SAT nos multa por 81 mil pesos y tenemos hasta el 8 de julio para hacer este pago, imposible para nuestra organización. No sé por qué situación el contador no hizo esta declaración de transparencia, pues hace más de 9 años que está trabajando con nosotros”, dijo en ese entonces Nelly Cantón.

Proceso

Ayer, el diputado y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Eric Rihani González, declaró que cada contralor contará con un tiempo de hasta 5 minutos para manifestar lo que a su derecho convenga.

Posteriormente los diputados podrán hacer las preguntas que consideren pertinentes y, al término de su intervención, el funcionario contará con hasta 5 minutos para dar contestación a las interrogantes que se le planteen.