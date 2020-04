Apoyan a pescadores yucatecos a sortear la emergencia sanitaria

MÉRIDA, Yucatán.- En los 30 años que lleva dedicándose a la pesca, Clemato Cutz Noh no había vivido una situación de emergencia sanitaria como la que ocurre por la pandemia de coronavirus, ya que además de proteger la salud de su familia, su otra gran preocupación es sostener a las seis personas que dependen de él, entre sus hijos y nieto.

Pero la intranqulidad financiera de Clemato se acabó cuando recibió hasta las puertas de su hogar dos mil pesos, como parte del Apoyo a trabajadores del sector pesquero, que se encuentra incluido dentro del Plan estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud de los yucatecos, que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Conmovido por recibir este apoyo en su domicilio ubicado en la comisaría Chelem, perteneciente al municipio de Progreso, Cutz Noh agradeció a Vila Dosal por las iniciativas que impulsa para respaldar la economía de los yucatecos a través de diversos apoyos que conforman este plan estatal, que le da tranquilidad y alivio para sostener a su familia durante la contingencia sanitaria.

“Han sido tiempos muy malos, a veces mi nieto pide comida y no hay. Estoy agradecido con el Gobernador y lloro porque no hay comida, por mí ya no importa, pero mi nieto, sí me da tristeza. Me siento aliviado con este apoyo y ahora vamos a repartirlo entre la familia. Qué bueno que ya llegó, gracias Gobernador”, indicó con lágrimas en los ojos.

Cabe mencionar que la entrega del apoyo económico por dos mil pesos mensuales en efectivo se realiza casa por casa durante abril y mayo a 12 mil 218 hombres y mujeres que se dedican a la actividad pesquera para sustentar a sus familias durante la contingencia por el coronavirus.

En una gran labor, más de 50 brigadas del Gobierno del Estado recorren parte del territorio estatal para entregar a pescadores de 55 municipios, la ayuda correspondiente a abril y las labores de entrega continuarán hasta mañana.

El fin de semana la entrega de estos apoyos se realizó en las comisarías de Progreso, como Chelem, Chuburná y Chicxulub Puerto, donde los beneficiarios recibieron el dinero en efectivo para poder sustentar a su familia durante estos dos meses.

Como dispuso el gobernador Mauricio Vila Dosal, esta ayuda se lleva de casa en casa con el objetivo de que la población no tenga que salir de sus hogares durante la contingencia, evitar las aglomeraciones de gente y priorizar el aislamiento social, como principal medida de prevención.

Para entregar los apoyos económicos, las brigadas siguen los protocolos sanitarios correspondientes.