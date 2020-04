'Se esfuma' en Yucatán el reparto de utilidades

MÉRIDA, Yucatán.- El presidente local del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Michel Salum Francis, consideró que será complicado para las empresas cumplir con la prestación del reparto de utilidades ante la crisis que atraviesan por la contingencia provocada por el Covid-19 y, sobre todo, por la falta de liquidez económica.

Indicó que en estos momentos la mayoría de las empresas, desde las grandes y las micro, atraviesan por serios problemas de liquidez, por lo que les será muy difícil cubrir el pago, además muchas atraviesan una situación complicada para el pago de nómina de este fin de mes.

Insistió en que ve muy difícil que los empresarios puedan cumplir con el pago de reparto de utilidades a sus trabajadores a finales de mayo próximo, sobre todo porque las empresas, industrias y comercios son las más impactadas a causa de la emergencia de salud por el coronavirus.

Salum Francis comentó que el pago de utilidades dependerá de la capacidad económica de los empresarios, porque ya van más de dos meses que no producen, no venden, no generan ingresos y les es difícil sostener las nóminas de los trabajadores. No hay dinero y se complica mucho el pago de utilidades.

Expresó que desafortunadamente no tienen el respaldo del Gobierno Federal que no quiere aportar un 50 por ciento de recursos para el pago de la nómina de los trabajadores que se niega a responder el llamado de la iniciativa privada para un pago universal mientras dura la emergencia de salud por el coronavirus.

“Ahora sí, no se extrañen de que en mayo muchos no tengan para pagar nómina, tengan que cerrar en definitiva la puerta de sus negocios, otros despidan a sus trabajadores, haya recorte de personal, va a ser un mayo crítico para todo el país”, consideró.

Señaló que no hay dinero para sostener la nómina sin sostener ingresos y así es muy complicado el compromiso de pagar las utilidades en mayo próximo; algunos empresarios harán el esfuerzo de acuerdo con sus posibilidades económicas.