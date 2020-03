Por falsa información, yucatecos intentan abandonar a sus perros por miedo a Covid-19

MÉRIDA, Yucatán.- Ante presuntos contagios del coronavirus de mascotas a humanos, responsables de asociaciones civiles piden a la población no deshacerse de sus perros y gatos, ni caer en pánico por lo que consideran noticias sin fundamento.

La presidenta del Albergue Franciscano del Animal Desprotegido A.C. (AFAD), Lidia Saleh Angulo, informó que desde hace dos semanas se ha registrado una especie de paranoia, ya que varias personas se han comunicado a la institución para entregar en resguardo a sus animales.

Precisó que al día, aproximadamente, reciben entre ocho y 12 llamadas de ciudadanos que no saben qué hacer con sus perros y gatos, pues temen que puedan ser portadores del Covid-19.

“La gente está queriendo entregarnos a sus animales. Hay muchas personas a las que no les ha quedado claro que el coronavirus no se transmite de los animales a las personas. El Covid 19 es una cepa, pero no es la que les da a los animales, específicamente no se transmite de los perros y gatos a las personas”, afirmó.

Por otro lado, resaltó que muchas personas se están quedando sin trabajo y ven sus ingresos reducidos, por lo que no tendrán los recursos para pagar el alimento de sus animales de compañía. De igual modo, dijo que en las redes sociales también son muchas las personas que preguntan que, en caso de ser necesario, pueden entregar a sus mascotas al albergue.

Lamentó que ante las medidas de sanidad implementadas en la entidad, tuvieran que mantener cerrado el albergue y suspender las jornadas de esterilización que realizan cada fin de semana, pues es el ingreso económico más fuerte que tienen para la manutención de los animales y la nómina de los trabajadores, como veterinarios, administrativos y de limpieza.

Por otro lado, detalló que el personal de AFAD que labora en Petco también tuvo que ser retirado por la empresa.

“No estamos atendiendo al público, no estamos haciendo esterilizaciones, que son nuestra principal fuente de ingresos, pues están canceladas desde hace dos semanas. Aun cuando la situación vuelva a la normalidad, será algo difícil que se reactive la economía y que las personas vuelvan a pensar en sus animales”, consideró.

Por el momento, dijo que los espacios disponibles del albergue se encuentran saturados, pues ya tienen a 60 animales, entre perros y gatos; sobrepasar el número representaría un riesgo para la salud.

Agregó que la contingencia sanitaria que se vive es una llamada de atención de la naturaleza para disminuir los hábitos de consumo de alimentos en general, así como por plásticos y aparatos electrónicos, entre otros.