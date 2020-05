MÉRIDA, Yucatán.- En los cinco cementerios de Mérida y en los 33 de las comisarías las visitas están restringidas, solo se pueden hacer trámites o servicios funerarios, las personas no pueden acudir a hacer arreglos, pintar o dejar la tumba listas para el próximo fin de semana que se celebra el Día de la Madre, en breve las autoridades municipales darán a conocer los detalles de cómo serán las visitas a los camposantos el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Desde que inicio la contingencia sanitaria por el Covid-19 se extremaron las precauciones para evitar contagios, por lo que la autoridad municipal dispuso que no se permitieran las visitas a los cementerios con el objetivo de salvaguardar la salud de los meridanos, porque lo que se busca es que no salgan a las calles sino es necesario.

Los camposantos están abiertos exclusivamente para trámites y servicios funerarios, por lo que hasta las venteras de flores que se instalan en las afueras de estos sitios se les ha pedido que se retiren y ellas han optado por irse a casa, ya que no hay ventas y no tiene caso que estén en la calle exponiendo su salud a cambio de nada porque no venden.