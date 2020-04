MÉRIDA, Yucatán.- El impacto que el coronavirus Covid-19 genera en el sector turístico se agudiza cada vez más: los touroperadores y agencias de viaje afiliados a la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (Aaprotuy) reportan una actividad operativa en 0%, lo cual dificulta de manera severa el pago de salarios a poco más de 500 empleados directos que dependen de esta industria.

Sobre el tema, el presidente de la Aaprotuy, Luis Herrera Albertos, comentó que la situación es crítica para el sector, ya que al no llegar turistas, estos negocios prácticamente se han quedado “congelados” y, por ende, no se generan recursos para su operatividad.

Comentó que los 37 empresarios socios afiliados a la organización han decidido mandar a sus trabajadores para realizar “home office”, en tanto que otros han llegado a acuerdos para pagar un porcentaje de sus salarios habituales, dado que ahora no se reciben recursos de ninguna parte.

Advirtió que lo peor de la situación es que todavía no se puede hablar de un regreso certero del turismo después del 30 de abril, cuando el Gobierno Federal marca el final de la contingencia, pues por la evolución de la epidemia no se descarta que el confinamiento se aplace varias semanas.

Además, compartió que independientemente del regreso escalonado de las actividades económicas una vez que acabe el confinamiento, al sector turismo de viajes le costará en promedio dos meses después la atracción de visitantes nacionales y hasta seis o más meses para la llegada de paseantes internacionales, pues lo primero que las familias buscarán será satisfacer sus necesidades más apremiantes.

“La parte turística es, sin duda, uno de los sectores más afectados de la economía. Ahora estamos en cero por ciento en la ocupación en cuanto a los servicios turísticos; no hay visitantes, la gente está en sus casos y eso representa un paro total de la economía, al menos en este rubro”, subrayó.

El dirigente empresarial reiteró que si bien las decisiones en cuanto a los salarios de sus trabajadores la toman cada una de las empresas, la Aaprotuy ha buscado que se mantenga hasta donde se pueda la mayor parte de los empleos, para no afectar la economía familiar.

En ese sentido, Herrera Albertos agregó que algunos socios de la agrupación se inscribieron a los esquemas de apoyo que el Gobierno del Estado anunció recientemente y en el que existe un apartado específicamente para los trabajadores del sector turístico, con lo que podrán “amortiguar” los salarios de sus empleados.

No obstante, comentó que dado que la plataforma apoyos.yucatan.gob. mx presentó saturaciones el pasado lunes y martes, otros no lograron finalizar el proceso y no obtuvieron el folio de inscripción, aunque la Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo (Sefoet) aclaró que revisarían esas solicitudes pendientes.