Comerciantes se las ingenian para vender y llevar comida a su mesa

MÉRIDA, Yucatán.- En la ciudad no se observan puestos en las calles, pero sí hay venteros en sus triciclos y motos ofreciendo chicharrones, bolis, granizados, esquites, marquesitas, pan y tortillas, son personas que tienen que salir a vender para tener recursos y llevar comida a sus familias, porque esta contingencia sanitaria por coronavirus les está pegando en los bolsillos.

Estas personas han tenido que ingeniárselas para vender sus productos, algunos salen más temprano, otros le bajaron un poquito el precio, además hacen promociones, pero hay algunos que han tenido que migrar sus ventas a internet y llevar el producto a las casas, es decir solo entrega a domicilio, pero como condición ponen una cantidad mínima para que la entrega.

Felipa Dzul, vecina de San Antonio Xluch, dijo que al día, entes de este problema de salud, vendía hasta 50 elotes, 20 chicharrones y hasta 15 esquites, pero estas últimas semanas sus ventas han caído mucho, al grado que ha tendí que salir más temprano a vender pero ni así aumentan los compradores, además tiene que dejar solos a dos hijos, ya que ellos salen con ella a sus ventas pero con lo del coronavirus no los quiere exponer.

“Aunque las autoridades dicen que no salgamos de la casa, no puedo quedarme, tengo que hacer mi venta, si no vendo qué comen mis dos hijos, qué más quisiera quedarme a cuidarlos, pero no tenemos otra entrada para los gastos y la comida”, indicó.

Miguel Caballero vende chicharrones en varias colonias del sur de la ciudad, comentó que no solo el coronavirus le afecta a sus ventas, también el cambio de horario.

“Antes de la contingencia, al día vendía cerca de 100 chicharrones, pero recorro más de 15 colonias y fraccionamientos del sur, saliendo de mi casa a las 17:00 horas, pero ahora solo puedo recorrer si acaso 6 o 7 y no vendo ni la cuarta parte de mi producto”, expuso.