Advierten de despidos masivos en Yucatán por la contingencia

MÉRIDA, Yucatán.- A partir de la primera quincena de abril será muy difícil mantener las nóminas en más del 90 por ciento de las pequeñas, medianas y micro empresas que se mantienen cerradas en su totalidad por las medidas sanitarias puestas por efectos de la pandemia de Covid-19, este sector en Yucatán genera 7 de cada 10 empleos formales en la entidad, adelantó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome).

En entrevista, el presidente de la Canacome, Michel Salum Francis, apuntó que sin los apoyos del gobierno federal para que las empresas puedan recobrar liquidez, como son las prorrogas para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), diferir pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), será muy difícil que estas empresas, que en Yucatán generan siete de cada 10 empleos formales, ajusten sus pagos a colaboradores.

“Esta última quincena de marzo fue un enorme esfuerzo el que hizo el sector empresarial en general de pagar la nomina, tenemos 15 días de que no se reciben entradas por la contingencia. Muchos empresarios optaron por pagar su nómina para no perjudicar a sus empleados y sus familias, pero no se cuánto más puedan aguantar. Yo creo que esta primera quincena del mes será muy difícil”, apuntó.

Por lo anterior, se espera una “cascada” de despidos a partir de esta quincena.

Dijo también que al Gobierno Federal no le interesa apoyar a los micros y pequeños empresarios, por lo que se complicará más la situación económica para todo el sector comercio, servicios, restaurantes, hoteles y turismo.

“Las próximas tres semanas será muy complicada para las empresas en general. Hasta ahora no se han registrado despidos, pero para esta primera quincena de abril será muy grave, sobre todo si no llegan los apoyos federales. Las empresas ya llevan un mes sin ingresos”, indicó.

Y advirtió: “creemos que el gobierno federal está dejando morir a las empresas”.

Por otra parte, Salum Francis lamentó que los diputados locales hayan desechado la propuesta de prestar mil 728 millones de pesos para acciones de infraestructura.

“Lo que hemos querido es platicar con ellos, entender sus puntos, que comprendan el nuestro, y bueno, aquí no es un tema político, es una situación atípica, urgente, que vive y es irresponsable pensar teniendo intereses políticos”, consideró.

Aunque reconoció que esta estrategia ayudará a evitar mayores afectaciones por el momento, consideró que era necesario contar con recursos para el futuro, por lo que advirtió de un posible daño económico, una vez que pase la emergencia.

“Este problema lo van a entender los diputados cuando ya sea muy tarde de resolver. Lamentable porque en ellos caerá la responsabilidad, porque si está viniendo de la manera en que está viniendo y se está complicando en la manera que se está complicando, la responsabilidad de esto caerá en personas que tomaron decisiones que nosotros, en nuestro punto de vista, vemos equivocadas”, puntualizó.