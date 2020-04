Cierran paso a mercancías en municipios por emergencia sanitaria

MÉRIDA, Yucatán.- La emergencia sanitaria que se vive en Yucatán por el coronavirus Covid-19, y que ya ocasionó que varios municipios cierren los accesos a sus poblados, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), teme por un posible desabasto de alimentos o alza de precios en las tienditas al interior del estado.

El presidente de la cámara empresarial, Jorge Cárdenas Licona, informó que varios socios le reportaron que en sus poblados, las autoridades no están dan acceso a los camiones de proveedores para entrega de productos, lo que ocasionará que algunos alimentos empiecen a escasear.

Recordó que el pasado miércoles, se reunió con el gobernador Mauricio Vila Dosal para hablar de la suspensión de las actividades no esenciales, así como de las medidas de salud más estrictas que deben llevar a cabo los responsables de las tiendas de abarrotes para continuar abiertas.

Denunció que se enfrentan a otro problema: productos como frijol, arroz, huevo y artículos de limpieza, algunos establecimientos y vendedores se aprovechan de la difícil situación e incrementan los precios a tal grado que los duplican.

“En los municipios es donde están pereciendo un poco porque ya les empezaron a bloquear las entradas a los proveedores, a quienes ya no les dejan entrar a surtir, porque les dicen que no son de allá, cosa que por un lado está bien, pero tienen que abastecer porque si no, cuando no tengan el producto las tienditas, los proveedores ya no se los van a querer vender”, explicó.

La preocupación más grande, aseguró, es lograr que los alimentos lleguen como debe de ser para poder garantizar al 100 por ciento el abasto de alimentos en todo el estado.

Recalcó que es importante que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), vigile que no se especule con el precio de los productos, sobre todo de aquellos que durante lo que dure la contingencia, son de primera necesidad.

Resaltó que es importante que la gente mantenga la calma en estos momentos e ir a comprar a las tienditas.

Aseguró que a la fecha, pese a la situación económica que se vive, ninguna tienda se ha ido a la quiebra, las ventas continúan y no se registra desabasto de alimentos ni alzas exageradas en los precios.

“Lo que son las tienditas de las esquinas no nos vemos afectados con la nueva disposición del gobierno, aunque se habló de desabasto no hay tal, aunque anoche que estuve monitoreando las cosas me di cuenta de que hubo compras de pánico, lo que no debería de haber porque hay mercancía y no dejará de haber, lo que no es justo es que se aprovechen de la situación”, aseguró.