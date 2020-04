Médicos de Yucatán y del resto del país hacen un llamado a AMLO

MÉRIDA, Yucatán.- La naciente organización “Médicos de México” ha emitido una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como al secretario de Salud y al subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, exigiendo la inmediata intervención para el apoyo a todos los médicos y personal que labora en hospitales atendiendo a pacientes enfermos por coronavirus Covid-19.

La iniciativa de este grupo se originó en Yucatán hace pocos días, y ya es una causa a la que se han sumado médicos de todos los estados de la República, quienes han decidido seguir trabajando bajo protesta, ante la falta de insumos, preparación y capacitación ante la pandemia, entre otras cosas.

Es por ello que se ha elaborado una carta dirigida a las autoridades, misma que se encuentra en la plataforma Change.org, la cual ya tiene más de 10 mil firmas en apoyo a lo que solicitan los médicos, que no es más que lo necesario para cumplir adecuadamente con su trabajo ante la presente contingencia.

“Deseamos llamar su atención ante la situación de peligro y vulnerabilidad en la que nos encontramos muchos de nosotros, trabajadores de primera línea y al riesgo a que exponemos a nuestras familias a medida que atendemos pacientes con Covid-19 (...) Hasta ahora hay serías controversias en los hospitales sobre la distribución de los equipos de protección personal, la capacitación es incompleta, en muchos casos el equipo proporcionado no se ajusta a las especificaciones que nos indica la normativa y es insuficiente”, se menciona en el documento.

Ante todo, se hace hincapié en que personal que trabaja en la primera línea en los hospitales públicos prácticamente lo hacen sin el equipo adecuado, el cual ha sido adquirido por ellos mismos, pues no ha habido atención por parte de las autoridades al respecto.

Asimismo, no hay una directriz clara sobre cómo actuar con los pacientes con sospecha de Covid-19, e incluso los hospitales no cuentan con equipos suficientes para atender los casos positivos, e incluso hay pacientes, según se refiere, que no se les hace la prueba para detectar si tienen coronavirus, ya que ésta sólo la autorizan epidemiólogos, no los médicos tratantes.

Un apartado importante es que solicitan que se trabaje en lo que respecta al maltrato que sufren médicos, enfermeros, todo el personal de salud, por parte de personas que no entienden su labor, y ésta es una solicitud de médicos de todo el país, ya que “Médicos por México” se extendió a todos los estados de la República en donde cada coordinador del grupo tiene sus propios miembros en grupos de redes sociales, por lo cual solicitan la inmediata intervención de las autoridades para solucionar esta problemática.