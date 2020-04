CFE, insensible con las familias afectadas por la contingencia: empresarios yucatecos

MÉRIDA, Yucatán.- El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE) lamentó que ante la crisis económica por la que atraviesan miles de familias por la epidemia del coronavirus Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya desistido de condonar o aplazar el pago del servicio de energía eléctrica, obligando a cubrir este servicio en los meses más críticos.

Al respecto, el titular de este organismo empresarial, Michel Salum Francis, calificó de “insensible” a la empresa paraestatal, que depende del Gobierno federal, por no tomar en cuenta que miles de personas se han quedado sin trabajo y otras tantas penden de un hilo en sus ingresos, para buscar alternativas de apoyo a los más necesitados.

En entrevista telefónica, comentó que esta decisión de la CFE ha generado molestia entre los micros, pequeños y medianos empresarios, quienes son los que generan el 95 por ciento de las unidades económicas del país y el 80 por ciento de los empleos formales y que se verán en complicaciones al cubrir este servicio.

“Definitivamente no se vale que la CFE piense que si hoy una familia no paga se le corte la electricidad y que vea como le haces y en un momento de una crisis sanitaria inédita a nivel mundial, creo que no se está viendo la sensibilidad adecuada y esto es orden del Gobierno federal”, apuntó.

Hace unos días, el director general de la CFE, Manuel Barlett, descartó que ante la crisis en México, se contemple condonar o aplazar el pago del servicio de luz.

La “CFE no puede condonar la electricidad, hay quienes piensan que puede dejar de cobrar… pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra que tiene 90 mil trabajadores y que tiene que pagar salarios a todos”.