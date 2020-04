Yucatán: piden sancionar a quien no respete la cuarentena

MÉRIDA, Yucatán.- Se deberá sancionar administrativa y económicamente a las personas que no tienen justificación para estar en la vía pública, con ello se evitará el incremento de focos de contagio, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis.

Ello ante el incremento de contagios de Covdi-19 en Yucatán, y por el número de personas que empezó a llegar al centro de Mérida, pese al llamado de los tres niveles de gobierno de guardar la sana distancia y el #QuédateenCasa.

Como se recordará, del 15 al 20 de abril, los casos confirmados de Covid-19 en la entidad pasaron de 120 a 199, un promedio de 15 contagios por día, cuando en el primer mes de la pandemia el promedio de afectados era de 3.1 personas al día.

Asimismo, ayer, el Gobierno federal anunció la puesta en marcha de la fase 3 de la epidemia de Covid-19 en el país, debido a que se a traviesa por una etapa de ascenso rápido, en donde se acumularán gran número de contagios y hospitalizaciones.

Las autoridades federales también recordaron que se debe mantener la jornada nacional de sana distancia para que la propagación y nuevos casos sean los mínimos posibles.

De hecho, en algunas ciudades se mantienen decretos que contemplan multas hasta por cuatro mil 344 pesos a quien no use cubrebocas e insista salir a la calle por cuestiones no esenciales, esto durante la activación de esta fase 3 de la pandemia por Covid-19.

En ese contexto, el presidente de la Canacome, Salum Francis, consideró que para que disminuya el número de contagios se deberá sancionar a las personas que salgan de sus casas a realizar asuntos no esenciales, de lo contrario no se detendrá el alza de contagios.

“Se tendrá que manejar sanciones económicas y administrativas para quienes no se queden en casa… La gente no está entendiendo lo grave que es la situación por coronavirus, que se traduce en más contagiados, y ante esa situación cada vez se registrarán más enfermos y se saturarán los hospitales, lo que hará muy difícil la atención para todos”, apuntó.

El dirigente empresarial dijo que es preocupante el que cada días más personas, en vez de quedarse en casa salen sin respetar las medidas de sanidad marcadas por las autoridades, como usar cubrebocas, respetar la sana distancia y acatar el quedarse en casa.

“Hay muchas personas que se están quedando en su casa, a esos hay que felicitarlos, pero también, y eso sí preocupa, es que hay muchas personas inconscientes que no le están dando la debida atención a la pandemia, y son los que van a hacer más grande el número de contagios y el número de afectados no se acabará nunca”, señaló.