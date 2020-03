Por contingencia sanitaria alcaldes cierran accesos a sus municipios

MÉRIDA, Yucatán.- Ante la confirmación de al menos 19 casos positivos del coronavirus Covid-19 en Yucatán, las autoridades locales de varios municipios han decido extremar precauciones para evitar posibles contagios, como lo fue cerrar el acceso a fuereños y turistas y la vigilancia permanente en los puntos de acceso.

El primer reporte fue en Motul, donde al correrse el rumor de posibles casos sospechosos de la enfermedad, se prohibió el acceso a personas que no fueran del municipio y se obligó a las personas a no salir de la localidad de no ser necesario; para ello, elementos de la policía municipal mantienen vigilada la entrada en las principales carreteras del pueblo.

Trascendió que desde el pasado viernes se cerraron estos puntos de acceso y se colocaron filtros sanitarios en los diferentes zonas de la comunidad; hasta ayer, se informó que continuaba restringido el acceso a foráneos y visitantes para evitar la propagación del virus.

En el municipio de Tekit, el alcalde José Armando Medina Cob, informó que entre las medidas de prevención ante la contingencia, desde el martes y hasta la fecha se realiza perifoneo en todas las las calles del municipio con las medidas de prevención e higiene.

Agregó que se han colocado filtros sanitarios y se han evitado aglormeraciones, además de que se han implementado estrategias para los pagos de los programas federales.

Dijo que se giró instrucciones para que el director de la policía exhorte a los jóvenes que salen a los campos deportivos o parques a que se retiren a sus casas, pues “no se trata de vacaciones”, es un período de contigencia en el que se debe permanecer aislado.

“Contamos con el apoyo de los cantineros, dueños de agencias, balnearios y restaurantes para evitar contagios y podamos afrontar la enfermedad; se trata de que entre todos nos cuidemos”, concluyó.