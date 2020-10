Yucatán: Acuerdan el pago a 150 empleados eventuales contratados para el reemplacamiento

MÉRIDA, Yucatán.- El Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán dio a conocer que el Gobierno estatal firmó convenios de pago con 150 personas que habían sido seleccionadas para trabajar eventualmente en el proceso de reemplacamiento, el cual fue modificado ante la pandemia del coronavirus.

El secretario de Acuerdos en funciones de magistrado presidente, Rafael Omar Ferriol González, dijo que en promedio se entregaron 11 mil pesos por persona.

“El Gobierno del Estado firmó convenios con las personas que no pudieron laborar en el reemplacamiento, ya son 150”, detalló.

Explicó que se hicieron convenios con estas personas, a las cuales se les gratificó “porque por la pandemia no se pudo hacer el trabajo, no se llevaron a cabo, porque no hay reemplacamiento”.

En este sentido, Ferriol González expuso que el Gobierno del Estado ya había contratado a los trabajadores que iban a cubrir ese extra para el reemplacamiento en el Estado, “es personal eventual, pero ante la suspensión por la pandemia del coronavirus se les liquidó, reciben 11 mil pesos, en promedio, cada persona”.

El funcionario agregó que el pago al personal eventual inició hace cuatro semanas, fue de manera escalonada y por citas, como parte de las medidas de prevención sanitaria.

Convenios de pago con ex trabajadores despedidos

Por otra parte, rumbo al cierre del año, el funcionario hizo un llamado a los presidentes municipales a que tengan en cuenta la importancia de establecer convenios de pago con los ex trabajadores despedidos sin liquidación, con el objetivo de que no incrementen las deudas millonarias que arrastran las administraciones municipales.

“En caso de que no tengan efectivo ahora, que presupuesten el pago de los laudos laborales para el próximo año. Estamos entrando en la fase de integración de presupuestos, que lo hagan porque de lo contrario será una carga mayor a los ayuntamientos, estos gastos deben estar considerados, pues los alcaldes aducen que no tienen dinero para pagar”, subrayó.

Ferriol González comentó que en las últimas semanas son pocos los municipios que optan por firmar convenios de pago con ex trabajadores despedidos sin liquidación.