Novedades Yucatán/MÉRIDA

En vista de que en el próximo mes de febrero comienzan las preinscripciones para ingresar al nivel bachillerato en Yucatán, la Secretaría de Educación Pública del Estado (Segey) invita a las y los jóvenes inscribirse al curso de entrenamiento para presentar el Examen Nacional de Ingreso al Bachillerato (Exani I)

La convocatoria para inscribirse a dicho curso concluye el viernes 18 de enero y tiene un costo de mil 620 pesos.

Los requisitos que deben cumplir los aspirantes son acceder al portal http://cursopreparacion2019.prepasoficiales.net/ para llenar el formato de solicitud de inscripción al curso e imprimirlo.

Pagar la cantidad de mil 620 pesos mediante depósito a la cuenta número 2682956 sucursal 7000 del Banco Nacional de México (Citibanamex).

Luego se seleccionará una de las cuatro sedes en las que se impartirá el curso, las cuales son la Escuela Preparatoria Estatal No. 3, la Escuela Preparatoria Estatal No. 6 "Alianza de Camioneros", la Escuela Preparatoria Estatal No. 8 "Carlos Castillo Peraza" y la Escuela Preparatoria Estatal No. 10 "Rubén H. Rodríguez Moguel".

Posteriormente, se debe asistir al plantel seleccionado hasta el viernes 18 de enero para entregar el formato de solicitud de inscripción al curso, original de la ficha de depósito emitida por el banco debidamente sellada y copia de la CURP.

El curso de entrenamiento 2019 se impartirá de 8:00 a 13:30 horas de acuerdo al siguiente calendario:

El 12, 19 y 26 de enero; el 2, 9, 16 y 23 de febrero; el 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo, el 6 y 13 de abril, y el 4, 11 y 18 de mayo.

En caso de no cubrirse el mínimo de 30 alumnos por grupo en cualquiera de las cuatro escuelas preparatorias estatales, se podrá tomar el curso en las otras tres sedes.

La asistencia al curso no garantiza la admisión del aspirante a la escuela preparatoria estatal de su elección.

La admisión en alguna escuela preparatoria estatal está sujeta al puntaje que obtenga el aspirante en el Exani I y que el estudiante aparezca en las listas que publique la Segey de acuerdo al puntaje obtenido.

El costo del curso no es reembolsable. Para mayor información se puede comunicar a la Dirección de Educación Media Superior al 01 (999) 196-28-22.