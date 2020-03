SNTE apuesta por recuperar ciclo escolar al pasar la contigencia

MÉRIDA, Yucatán.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó ayer que analiza que no haya una extensión de clases de tres semanas cuando termine el ciclo escolar 2019-2020 en Yucatán, sino que al regresar a las aulas, a partir del 20 de abril, se puedan recuperar los contenidos que no se están explicando en este momento ante la pandemia del coronavirus.

El delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Sección 57, Jesús Jaime Rochín Carrillo, declaró que “definitivamente se estaría buscando; hasta ahorita no se ha dicho de manera oficial, no se ha hecho ningún pronunciamiento al respecto por parte de la Secretaría de Educación, únicamente se dijo que se va buscar cómo reponer los contenidos que cada uno de los niños y jóvenes deben de llevar, dependiendo del ciclo escolar que están cursando, pero no hay ningún señalamiento de que al final se tenga que reponer lo que por necesidad se tuvo que suspender”.

Rochín Carrillo dijo que se está planteando que en el tiempo que queda del ciclo escolar 2019-2020 se recuperen los contenidos que no se están explicando en estas tres semanas ante la pandemia del coronavirus.

“Cada uno de los trabajadores de la educación tienen sus propias estrategias, se estarán dictando también políticas por parte de la Secretaría de Educación Pública para que esto sea más efectivo y que los niños y jóvenes no pierdan la parte de su formación para prepararse en el siguiente curso escolar”.

El dirigente magisterial afirmó que en este momento el Comité Ejecutivo de la Sección 57 del SNTE tienen guardias que estarán hasta el próximo lunes 23 de marzo, las cuales se están haciendo con todo cuidado para atender a los maestros ante alguna cuestión extraordinaria que se pudiera presentar.

“Estamos en un horario de 9:00 horas a 14:00 horas con estas guardias, lo estamos haciendo con todo cuidado, pero a partir de la próxima semana estaremos también nosotros cien por ciento en nuestras casas cuidando a nuestras familias, pero eso no quiere decir que no estaremos pendientes de nuestra responsabilidad, publicaremos un comunicado a nuestros compañeros, también vía telefónica estaremos pendientes de cualquier eventualidad y situación extraordinaria que a los trabajadores se les pueda ofrecer”, dijo Rochín Carrillo.

“Nosotros hemos estado en constante comunicación con la Secretaría de Educación, es una necesidad y se está haciendo, como profesionales de la educación queremos que nuestros niños y jóvenes estén protegidos, pero además también somos padres de familia, cabezas de hogar y tenemos que cuidar a nuestra familia; a partir del martes 17 de marzo estamos con las medidas necesarias para proteger nuestra integridad física”, expuso el entrevistado.

Como hemos informado, a partir del pasado martes alrededor de 600 mil estudiantes de los niveles básico, medio superior y superior, así como más de 37 mil 500 docentes en todo Yucatán iniciaron la suspensión de clases y actividades académicas en tres mil 900 colegios, debido a las medidas de prevención anunciadas por el gobierno del Estado para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se adelantarían las vacaciones de Semana Santa, del 20 de marzo al 20 de abril, como una medida alterna para prevenir contagios del Covid-19 en todo el país. Sin embargo el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que en el Estado quedarían suspendidas en todas las escuelas y universidades públicas y privadas a partir del martes 17.