MÉRIDA, Yucatán.- Los padres deben preparar a sus hijos para protegerse del Covid-19, ya que estudios recientes indican que los bebés y los niños pueden desarrollar síntomas graves, advirtió David Canché Durán, pediatra y Maestro en Salud Pública.

“Hay que prepararnos ante la posibilidad de que los niños también puedan experimentar una enfermedad grave. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya alertó al respecto y un estudio de la revista Pediatrics reveló que si bien el 90 por ciento de los casos en niños son asintomáticos, leves o moderados, casi seis por ciento puede presentar sintomatología graves o crítica”, explicó.

Lee: Yucatán: Reportan muerte de bebé de seis meses por Covid-19

En Yucatán, hasta el 18 de junio, 63 niños de 0 a 14 años han contraído la infección por nuevo coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales cuatro han requerido hospitalización. El 6.3 por ciento del total.

Canché Durán dijo que los síntomas pueden progresar a insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte en algunos casos graves.

“Al principio del brote, los investigadores dijeron que el nuevo virus parecía no afectar en gran medida a los niños y jóvenes saludables. Los adultos mayores y aquellos con afecciones de salud subyacentes se estimaron como los más vulnerables, pero con las nuevas investigaciones esto ha cambiado y es necesario reforzar el cuidado de los pequeños enseñándoles a hacer lo mismo que todos deberían realizar para mantenerse saludables: lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol y evitar el contacto con personas enfermas sobre todo con tos y estornudo”, expuso el pediatra.

Recomendó para prevenir una eventual dispersión de virus, limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto contacto en las áreas comunes del hogar (mesas, sillas con respaldo duro, perillas de las puertas, interruptores de luz, controles remotos, manijas, escritorios, inodoros, lavabos, entre otros, y lavar a diario los juguetes de felpa, según las instrucciones del fabricante.

A la pregunta de cómo se presenta el Covid-19 en niños, comentó que es similar a como ocurre en adultos con síntomas que habitualmente son leves.

“Los infantes con Covid-19 en general presentan síntomas leves, y son similares a los del resfriado, como fiebre, secreción nasal y tos. También se han reportado vómitos y diarrea. Todavía no se sabe si algunos pueden estar en mayor riesgo de enfermedad grave, por ejemplo, menores con afecciones médicas subyacentes y necesidades especiales de atención médica”, puntualizó.

En cuanto a las hospitalizaciones, el médico señaló que en el Estado se han documentado ocho casos de pacientes que han requerido ingreso.

“En el Hospital O’Horán solo hay dos casos, por ejemplo, pero en el último mes han tenido a seis ingresados”, afirmó.

Agregó que el niño se encuentra sano, no es necesario que use una máscara facial (cubrebocas) si no tiene necesidad de salir; solo las personas que tienen síntomas de enfermedad o que brindan atención a quienes están enfermos deben usar este tipo de protección.