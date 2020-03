Empresarios respaldan decisión de posponer el Tianguis Turístico

MÉRIDA, Yucatán.- El sector empresarial de Yucatán manifestó su respaldo total a la decisión del Gobierno estatal de posponer el Tianguis Turístico de México (TTM) ante la pandemia del coronavirus, ya que es responsabilidad de las autoridades privilegiar la seguridad y salud de la población.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) consideró un acto de responsabilidad de las autoridades federales y estatales privilegiar la salud de los mexicanos con el aplazamiento del evento.

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, resaltó que aunque existen altas expectativas del evento turístico, “tomar esa medida fue lo más acertado, considerando que los casos de Covid-19 registrados en México han sido importados”.

Apuntó que aunque el turismo es la principal actividad económica del país, no se puede anteponer a la salud de los mexicanos y de los yucatecos.

El dirigente local del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis, consideró acertado posponer el TTM, ya que “se está tomando en cuenta la salud de los yucatecos, que es un tema fundamental”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Turismo Premium de Yucatán y ex presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Escalante Bolio, explicó que por los temas de seguridad, salud y económico esta decisión fue muy bien consensuada puesto que se procura cuidar la salud de los habitantes yucatecos, pero también de las personas que vendría de otras partes del país y de mundo.

El presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Viajes y Turismo de Yucatán (Aaprotuy), Luis Herrera Albertos, destacó que posponer el TTM hasta septiembre permitirá que los negocios que se realizan alrededor de esta feria sean más fructíferos que lo que se pudieran registrar en estos momentos, ya que la preocupación generalizada está en los efectos del coronavirus.

“En estos momentos me parece que no hay ánimos para realizar negocios en un Tianguis Turístico, para tener éxito en negociaciones tiene que existir animo positivo, y no hay en estos momentos a nivel internacional”, indicó.

En el mismo tenor, la presidenta local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandra Pacheco Montero, dijo que el posponer el Tianguis Turístico tendrá un costo económico, pero la salud de la población es lo más importante.