Se infectan de Covid-19 dos yucatecas en EU

MÉRIDA, Yucatán.- Dos mujeres originarias de Yucatán radicadas en Estados Unidos fueron diagnosticadas como positivo al coronavirus Covid-19, informaron ayer líderes de migrantes en el vecino país del norte.

Los dos casos fueron registrados en las ciudades de Portland y Gresham, ambas en el Estado de Oregon, aseguró ayer Alejandro Burgos, uno de los paisanos yucatecos radicados en Portland.

Agregó que la paisana yucateca diagnosticada con coronavirus en Portland se llama Manuela; mientras que la de Gresham se llama Rosalba; y que ambas son originarias de Maní. Recordó que hace unos días una paisana yucateca del municipio de Oxkutzcab falleció en Portland víctima del coronavirus.

En tanto, en la ciudad de San Francisco, California, el presidente de la Federación de Clubes de Yucatecos del Norte de California, Ángel Granados Ontiveros, informó que, hasta el momento, ningún yucateco ha sido afectado por la citada enfermedad, y que los paisanos se mantienen en comunicación.

Agregó que hay casos de yucatecos que al no tener trabajo en este momento están pasando apuros ante la falta de recursos, por lo que expuso que será importante crear un plan de apoyo para respaldarlos con despensas.

“En este momento no podemos salir a trabajar por las medidas preventivas dictadas por las autoridades; San Francisco es una ciudad muy cara, los paisanos yucatecos viven en grupos grandes en departamentos que son reducidos, en este momento no tienen ingresos y es importante ir buscando mecanismos para respaldar a los migrantes para que tengan comida, y puedan subsistir hasta que se levanten estas restricciones, pero no sabemos cuándo será”.

En tanto, en la ciudad de Los Ángeles, California, la presidenta de la Federación Yucateca de California, Gladys Pinto Muñoz, dijo que, hast ahora, no se han reportado casos de paisanos yucatecos infectados.

“No tenemos ningún reporte de yucatecos infectados con Coronavirus hasta el momento, estamos monitoreando esta situación por nuestra parte, porque el Consulado de México en Los Ángeles no está operando al cien por ciento, solo otorga atenciones por citas, y nosotros estamos al pendiente de los paisanos yucatecos”.