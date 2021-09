Este jueves reportan 16 personas fallecidas por Covid en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Sin tregua alguna, el coronavirus sigue atacando a la población de Mérida, que tan sólo en las últimas horas registró 144 casos positivos, del total de 286 contagios reportados por la Secretaría de Salud.

Con estos casos nuevos, ya son 62,957 los contagios acumulados en Yucatán en todo el tiempo que lleva la pandemia, y de esta cifra, 54,989 (87 por ciento) son pacientes recuperados de la enfermedad.

Además, se dio a conocer que este día hay 277 pacientes hospitalizados en aislamiento total. De igual forma, se mencionó la cifra de 16 personas fallecidas por el Covid.

En lo que respecta a los 286 nuevos contagio, 144 fueron en Mérida, 19 en Valladolid, 16 en Kanasín, 12 en Hunucmá, 9 en Progreso, 8 en Acanceh e Izamal, 7 en Tizimín, 6 en Conkal, 5 en Maxcanú, Samanil y Ticul, 4 en Motul y Umán, 3 en Tekax, Tekom y Tixkokob, 2 en Chankom, Cuzamá, Oxkutzcab, Tekal de Venegas y Temax, 1 foráneo, y 1 en Abalá, Baca, Buctzotz, Chichimilá, Cuncunul, Dzemul, Dzilam González, Halachó, Hoctún, Kinchil, Suma, Tekit, Tetiz y Uayma.

Contagios en Mérida

Mérida acumula 37,258 casos de personas contagiadas de coronavirus, de las cuales 10,068 son en la zona norte, 9514 en el oriente, 3510 en el centro, 5384 en el sur, y 8782 en la zona poniente.

Fallecimientos

Los 16 fallecimientos fueron los siguientes:

1.- Masculino 58 años de Mérida, con inmunosupresión.

2.- Femenino 46 años de Mérida sin comorbilidades.

3.- Masculino 77 años de Hunucmá con Asma.

4.- Femenino 84 años de Mérida con HAS.

5.- Femenino 48 años de Temozón con HAS.

6.- Femenino 84 años de Izamal con HAS/IRC.

7.- Femenino 39 años de Tizimín sin comorbilidades.

8.- Masculino 73 años de Mérida sin comorbilidades.

9.- Masculino 66 años de Mérida con HAS.

10.- Masculino 82 años de Mérida con HAS.

11.- Femenino 69 años de Mérida con DM.

12.- Masculino 73 años de Mérida con Obesidad.

13.- Masculino 46 años de Umán sin comorbilidades.

14.- Masculino 62 años de Mérida con HAS/Enfermedad cardiovascular.

15.- Femenino 69 años de Mérida sin comorbilidades.

16.- Masculino 38 años de Champotón, Campeche, con inmunosupresión.

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total ya son 5 mil 523 las personas fallecidas a causa del coronavirus en Yucatán.

Los casos activos corresponden a 2168 pacientes estables, aislados y con síntomas leves, además de 277 personas en hospitales públicos y en aislamiento total.

