Yucatán sigue en Semáforo Naranja; hoy 15 decesos de Covid

MÉRIDA, Yuc.- El Semáforo Epidemiológico en Yucatán se mantendrá en color Naranja los próximos 14 días, debido a que 3 de los 5 indicadores que lo determinan están en ascenso.

Éstos son el ritmo de contagio, la positividad de los casos, así como el aumento en el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización Covid y no Covid en el Estado.

En el informe de este día de parte de la Secretaría de Salud, se informó que ya son 61 mil 109 personas las que se han contagiado de coronavirus en Yucatán, contabilizándose los 222 nuevos casos positivos de hoy, además de que en las últimas 24 horas hubo 15 fallecimientos de personas de entre 37 y 87 años de edad.

De los 222 casos positivos de este día, 90 fueron en Mérida, 19 en Tizimín, 18 en Valladolid, 11 en Kanasín y Ticul, 7 en Izamal, Maxcanú, Motul y Umán, 5 en Hunucmá y Progreso, 4 en Tixkokob, 3 en Acanceh y Oxkutzcab, 2 en Tekax, 2 foráneos, y 1 en Celestún, Chankom, Chemax, Chikindzonot, Conkal, Cuzamá, Dzan, Dzemul, Dzitás, Espita, Kinchil, Opichén, Sucilá, Tahmek, Teabo, Telchac Pueblo, Temax, Tunkás, Tzucacab, Xocchel y Yaxcabá.

Mérida ya tiene hasta este día 36 mil 347 casos positivos acumulados. De ellos, 9850 son en la zona norte, 9308 en la zona oriente, 3401 en la zona centro, 5226 en la zona sur, y 8562 en la zona poniente.

Hubo además 15 fallecimientos que son los siguientes:

1.- Masculino 71 años de Mérida, con DM/Asma/Enfermedad cardiovascular/Tabaquismo/HAS.

2.- Masculino 72 años de Tizimín, con DM/Obesidad.

3.- Femenino 72 años de Kanasín con HAS/Enfermedad cardiovascular.

4.- Masculino 80 años de Kanasín con DM.

5.- Femenino 68 años de Ticul con DM/Obesidad/HAS.

6.- Femenino 62 años de Mérida con HAS.

7.- Femenino 51 años de Oxkutzcab con DM/Obesidad.

8.- Masculino 53 años de Mérida con HAS.

9.- Masculino 70 años de Peto, sin comorbilidades.

10.- Femenino 37 años de Oxkutzcab con obesidad.

11.- Masculino 78 años de Tixkokob con HAS.

12.- Femenino 87 años de Tecoh, sin comorbilidades.

13.- Femenino 69 años de Mérida con DM/HAS.

14.- Masculino 61 años de Maxcanú con HAS.

15.- Masculino 72 años de Mérida con HAS.

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total ya son 5 mil 425 las personas que mueren en Yucatán a causa del coronavirus.

Los casos activos son 2141 pacientes estables, aislados en sus casas, y 257 personas hospitalizadas en aislamiento total.

