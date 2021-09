Este lunes reportan un paciente de 32 años entre los 16 fallecidos de Covid en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- El coronavirus en Yucatán arroja desde hace semanas cifras que demuestran que la pandemia simplemente no se reduce en nuestro Estado y que, en los últimos días, se centra principalmente en Mérida.

Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar que en el reporte de este lunes la Secretaría de Salud informó que de los 257 nuevos casos positivos que se tuvieron hoy, 223 fueron en la capital yucateca, situación que se ha repetido con relativa frecuencia en las últimas semanas.

Asimismo, se informó de 16 fallecimientos que corresponden a 11 hombres y 5 mujeres de 32 a 81 años de edad, en tanto que 286 pacientes están hospitalizados en aislamiento total.

Se detalló que de los 257 nuevos casos positivos, 223 fueron en Mérida, 5 en Valladolid, 3 en Kanasín, 2 en Espita, Maxcanú, Progreso, Tekax y Tizimín, 1 foráneo, y 1 en Acanceh, Celestún, Dzitás, Dzoncauich, Halachó, Hunucmá, Opichén, Oxkutzcab, Samahil, Sucilá, Tahdziú, Tahmek, Temozón, Tzucacab y Umán.

Contagios en Mérida

En Mérida ya suman 37,949 personas contagiadas de coronavirus, y 10,221 casos son en la zona norte , 9686 en la zona oriente, 3569 en la zona centro, 5501 en la zona sur y 8972 en la zona poniente.

Fallecimientos en Mérida

En cuanto a los 16 fallecimientos, fueron los siguientes:

1.- Masculino 81 años de Río Lagartos sin comorbilidades.

2.- Femenino 70 años de Mérida sin comorbilidades.

3.- Masculino 75 años de Mérida con DM/HAS.

4.- Masculino 32 años de Kinchil con obesidad.

5.- Masculino 44 años de Mérida con obesidad.

6.- Masculino 55 años de Mérida sin comorbilidades.

7.- Femenino 68 años de Mérida con DM/HAS/Obesidad.

8.- Femenino 67 años de Mérida con HAS.

9.- Masculino 77 años de Kanasín con DM/HAS.

10.- Masculino 70 años de Izamal con HAS.

11.- Masculino 35 años de Mérida sin comorbilidades.

12.- Femenino 79 años de Mérida con HAS.

13.- Masculino 63 años de Mérida sin comorbilidades.

14.- Masculino 77 años de Kanasín con HAS.

15.- Femenino 75 años de Mérida con EPOC.

16.- Masculino 74 años de Mérida con DM/HAS.

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total ya son 5 mil 582 las personas fallecidas a causa del coronavirus en nuestro Estado.

Los casos activos a este día son 2231 pacientes estables, aislados con síntomas leves, y 286 hospitalizados en aislamiento total.

TE PUEDE INTERESAR:

Se registran 14 muertos por coronavirus en Yucatán y 286 nuevos contagios

Casi 300 contagios en un solo día: hoy fueron 297 casos

Revelan que la 'variante Mu' del coronavirus ya llegó a Yucatán