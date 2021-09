Este miércoles reportan 17 decesos y 296 nuevos contagios de Covid en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- El número de contagios de coronavirus este miércoles estuvo a punto de llegar nuevamente a los 300, al reportarse 296 nuevos casos, de acuerdo con lo que dio a conocer la Secretaría de Salud de Yucatán.

Con estos contagios, ya llegó a 64,671 el número total de personas que han contraído en Yucatán en todo lo que va de la pandemia, y de ellas, 56,584 son personas que se han recuperado, no tienen síntomas ni pueden contagiar.

Asimismo, se dio a conocer que hubo 17 fallecimientos, con edades que van de los 51 a los 93 años, y al día de hoy 278 personas permanecen hospitalizadas en aislamiento total.

Sobre los 296 nuevos contagios, se detalló que 148 fueron en Mérida, 23 en Tizimín, 16 en Hunucmá, 12 en Kanasín y en Ticul, 11 en Valladolid, 10 en Umán, 9 en Maxcanú, 7 en Progreso, 6 en Acanceh, 5 en Motul, 4 foráneos, 3 en Kinchil, 2 en Chocholá, Conkal, Cuncunul, Opichén, Panabá y Tixkokob, y 1 en Cacalchén, Cenotillo, Chemax, Chikindzonot, Espita, Halachó, Izamal, Kantunil, Muna, Oxkutzcab, Peto, Quintana Roo, Río Lagartos, San Felipe, Seyé, Sucilá, Tecoh y Temax.

Contagios en Mérida

Mérida ya tiene 38,285 casos positivos acumulados, de los cuales 10,303 son en el norte, 9765 en el oriente, 3602 en el centro, 5562 en el sur y 9053 en el poniente.

Fallecimientos

Asimismo, se explicó que los 17 fallecimientos fueron los siguientes:

1.- Masculino 78 años de Mérida con DM/HAS.

2.- Masculino 93 años de Mérida sin comorbilidades.

3.- Masculino 78 años de Mérida sin comorbilidades.

4.- Masculino 80 años de Valladolid con DM/HAS.

5.- Masculino 73 años de Chichimilá con IRC.

6.- Femenino 51 años de Sucilá con DM/HAS/Obesidad.

7.- Masculino 85 años de Valladolid sin comorbilidades.

8.- Masculino 59 años de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con HAS.

9.- Masculino 80 años de Hunucmá sin comorbilidades.

10.- Femenino 55 años de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, con Asma/Obesidad.

11.- Femenino 80 años de Opichén con HAS.

12.- Femenino 65 años de Mérida con DM.

13.- Femenino 93 años de Tecoh con HAS.

14.- Masculino 70 años de Suma con HAS.

15.- Femenino 61 años de Mérida con HAS.

16.- Femenino 73 años de Mérida con HAS.

17.- Masculino 83 años de Mérida sin comorbilidades.

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total ya son 5 mil 615 las personas fallecidas en Yucatán a consecuencia del Covid-19.

Los casos activos al día de hoy son 2194 pacientes estables, con síntomas leves y aislados en casa, y 278 pacientes hospitalizados en aislamiento total.

