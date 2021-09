Inicia la semana con 17 decesos de Covid en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Al iniciar una nueva semana, el coronavirus en Yucatán se mantiene estable, pero con cifras relativamente elevadas. Muestra de ello es que hoy se reportaron 281 nuevos contagios, además de 17 fallecimientos, de personas de 38 a 89 años.

Asimismo, el número de personas hospitalizadas es de 284 al día de hoy, lo cual es un número que no disminuye de manera significativa desde hace ya varias semanas.

Este día, Mérida arrasó con casi la totalidad de los contagios nuevos. De los 281 que hubo, 259 fueron en la capital, además de 3 en Kanasín, 2n Acanceh, Tizimín y Valladolid, 1 foráneo, y 1 en Celestún, Hunucmá, Izamal, Motul, Muna, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Tecoh, Temax, Ticul y Tzucacab.

En total, se contabilizan 66 mil 128 casos positivos acumulados en Yucatán desde el inicio de la pandemia, y el 87 por ciento, es decir, 57 mil 740 pacientes, ya están recuperados, no tienen síntomas ni pueden contagiar.

Contagios en Mérida

En Mérida los números están así. Casos acumulados: 39,155. Y de éstos, 10,497 son casos en el norte, 9888 en el oriente, 3688 en el centro, 5716 en el sur, y 9266 en el poniente.

Fallecimientos

Los 17 fallecimientos de las últimas 24 horas fueron los siguientes:

1.- Femenino 79 años de Mérida con DM.

2.- Masculino 78 años de Tekal de Venegas sin comorbilidades.

3.- Masculino 52 años de Conkal con DM/HAS/IRC.

4.- Femenino 61 años de Mérida con DM/HAS/Obesidad.

5.- Masculino 52 años de Mérida sin comorbilidades.

6.- Masculino 84 años de Chocholá con HAS.

7.- Femenino 83 años de Mérida sin comorbilidades.

8.- Femenino 72 años de Mérida con DM/HAS.

9.- Femenino 78 años de Mérida con DM/Asma/HAS.

10.- Femenino 38 años de Mérida con DM/Obesidad.

11.- Masculino 56 años de Mérida sin comorbilidades.

12.- Femenino 65 años de Mérida sin comorbilidades.

13.- Femenino 89 años de Mérida con DM/EPOC/HAS/Obesidad.

14.- Masculino 72 años de Maxcanú con HAS.

15.- Masculino 68 años de Mérida con DM.

16.- Femenino 71 años de Mérida sin comorbilidades.

17.- Masculino 87 años de Ticul sin comorbilidades.

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

Ya son 5 mil 698 las personas que mueren en Yucatán a causa del coronavirus.

En cuanto a los casos activos al día de hoy, son 2,406 pacientes estables con síntomas leves, aislados en casa, y 284 hospitalizados en aislamiento total.

